Pollution à Lyon : l'air reste dégradée ce samedi

La qualité de l'air à Lyon et dans la métropole de Lyon reste dégradée ce samedi 13 décembre, notamment à cause des conditions météorologiques.

Attention à l'air respirée à Lyon et sa métropole ce samedi 13 décembre. Si la qualité de l'air devrait être "globalement moyenne", selon Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, les concentrations de polluants resteront à la hausse, notamment avec l'absence de vent qui devrait faire augmenter les concentrations de particules fines. La baisse des températures participe également à la hausse des concentrations des polluants.

A Lyon et dans les agglomérations environnantes, la qualité de l'air sera dégradée à mauvaise, avec des concentrations en particules fines et au dioxyde d'azote élevées, contrairement à l'ozone et le dioxyde de soufre.