Faits divers
Image d’illustration policiers de la BAC. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Un fusil et des cartouches découverts après des tirs, un suspect interpellé

  • par Claire Martinez

    • Dans la nuit de jeudi à vendredi, des riverains ont alerté la police après avoir entendu des coups de feu à La Mulatière, en bordure de l'agglomération lyonnaise. La BAC a interpellé une personne en possession de cartouches et d'un fusil.

    Les faits se sont déroulés vers 3 h 30 du matin, lorsque des habitants du chemin de Fontanières, sur la colline en face de la Confluence, près de Lyon, ont entendu des détonations. La Brigade anti-criminalité (BAC), immédiatement prévenue, a repéré un véhicule suspect avec trois occupants, qui ont fui à pied à l'arrivée des forces de l'ordre. Le conducteur a tout de même été interpellé après une courte course.

    Une fouille du véhicule a permis de découvrir quatre cartouches de calibre 12 posées au pied d'un siège, ainsi qu'un fusil de chasse et des cartouches déjà percutées à proximité. L'homme a été placé en garde à vue, tandis que l'enquête se poursuit.

    à lire également
    La préfecture du Rhône appelle à la vigilance sur les routes avant les fêtes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un fusil et des cartouches découverts après des tirs, un suspect interpellé 13:35
    La préfecture du Rhône appelle à la vigilance sur les routes avant les fêtes 12:13
    Danses en dissonances aux Subs 12:07
    "Tu casses le matos des flics" : la préfecture du Rhône condamne les propos de la rappeuse 2L 10:46
    péniche saone
    La Saône à Lyon reste en vigilance crues 09:54
    d'heure en heure
    Circulation à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : l'air reste dégradée ce samedi 09:26
    Météo soleil
    Du soleil dans le ciel lyonnais ce samedi 09:12
    Lyon : deux cambriolages interrompus dans des restaurants 09:01
    Un homme blessé lors d'une bagarre entre supporters après un match de l'OL 12/12/25
    Berliet
    Lyon : la Fondation Berliet exposera au salon Rétromobile de Paris 12/12/25
    Lyon : une rixe à coups de barres de fer éclate place Bir-Hakeim, plusieurs interpellations 12/12/25
    Soutien de Benzema à Aulas aux municipales à Lyon : insoumis et ciottistes taclent le footballeur 12/12/25
    Régulateur vélo V
    Gestion des flux, réapprovisionnement... En immersion avec un régulateur Vélo'v à Lyon 12/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut