Dans la nuit de jeudi à vendredi, des riverains ont alerté la police après avoir entendu des coups de feu à La Mulatière, en bordure de l'agglomération lyonnaise. La BAC a interpellé une personne en possession de cartouches et d'un fusil.

Les faits se sont déroulés vers 3 h 30 du matin, lorsque des habitants du chemin de Fontanières, sur la colline en face de la Confluence, près de Lyon, ont entendu des détonations. La Brigade anti-criminalité (BAC), immédiatement prévenue, a repéré un véhicule suspect avec trois occupants, qui ont fui à pied à l'arrivée des forces de l'ordre. Le conducteur a tout de même été interpellé après une courte course.

Une fouille du véhicule a permis de découvrir quatre cartouches de calibre 12 posées au pied d'un siège, ainsi qu'un fusil de chasse et des cartouches déjà percutées à proximité. L'homme a été placé en garde à vue, tandis que l'enquête se poursuit.