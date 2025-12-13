Rhône
La gendarmerie du Rhône a relevé une trentaine d’infraction sur les routes lors du Nouvel An. (@Gendarmerie du Rhône)

La préfecture du Rhône appelle à la vigilance sur les routes avant les fêtes

  • par Claire Martinez

    • A l'approche des fêtes de fin d'année, la préfecture du Rhône lance un appel à la responsabilité des usagers de la route, face à une accidentologie routière particulièrement préoccupante en 2025.

    Soixante. C'est le nombre de personnes tuées sur les routes du Rhône en 2025, soit 17 personnes de plus que l'année précédente. Parmi ces victimes, 55 sont des hommes et 5 sont des femmes, et les usagers les plus touchés sont les automobilistes (17), suivi des piétons (15), des motards (14) et des conducteurs de trottinettes électriques (5). Face à une accidentologie routière préoccupante pour l'année 2025, la préfecture du Rhône redouble de moyens afin de sensibiliser les usagers de la route, notamment à l'approche des fêtes.

    Dans son dernier communiqué, la préfecture a présenté une campagne de sécurité routière visant à renforcer la vigilance des conducteurs, notamment avant les périodes de déplacements intenses liées aux fêtes de fin d'année, lorsque les risques d'accidents augmentent. Hashtags, tutoiement, phrases choc. Cette campagne réutilise les codes des réseaux sociaux pour attirer les plus jeunes.

    L'usage de stupéfiants au volant en hausse

    La préfecture alerte notamment sur les drogues au volant. En Auvergne-Rhône-Alpes, en 2024, 442 accidents corporels et 55 personnes tuées dans un accident étaient liés à la consommation de stupéfiants. Le bilan 2025
    semble prendre le même tournant avec déjà 340 accidents mortels à déplorer, dont 40 liés aux stupéfiants. La préfecture rappelle que le risque d'accident mortel est multiplié par 29 lorsque drogue et alcool sont associées au volant, selon les chiffres de la Sécurité routière.

