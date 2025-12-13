Météo
péniche saone
péniche saone

La Saône à Lyon reste en vigilance crues

  • par Claire Martinez

    • Le département du Rhône est toujours en vigilance crues ce samedi 13 décembre. A Lyon, la Saône est concernée.

    La Saône est toujours en vigilance crues ce samedi 13 décembre à Lyon. Après une accalmie en début de semaine, Météo France a placé pour la quatrième journée consécutive le département du Rhône en vigilance jaune crues.

    La situation semble se stabiliser depuis hier matin, puisqu'une "décrue (est) observée depuis vendredi matin" et "se poursuit durablement sur le tronçon. "Des débordements localisés sont toujours en cours ce vendredi après-midi", selon Vigicrues, la carte de vigilance crues nationales. Un retour à la normale est attendu dans la journée.

    à lire également
    "Tu casses le matos des flics" : la préfecture du Rhône condamne les propos de la rappeuse 2L

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Tu casses le matos des flics" : la préfecture du Rhône condamne les propos de la rappeuse 2L 10:46
    péniche saone
    La Saône à Lyon reste en vigilance crues 09:54
    Circulation à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : l'air reste dégradée ce samedi 09:26
    Météo soleil
    Du soleil dans le ciel lyonnais ce samedi 09:12
    Lyon : deux cambriolages interrompus dans des restaurants 09:01
    d'heure en heure
    Un homme blessé lors d'une bagarre entre supporters après un match de l'OL 12/12/25
    Berliet
    Lyon : la Fondation Berliet exposera au salon Rétromobile de Paris 12/12/25
    Lyon : une rixe à coups de barres de fer éclate place Bir-Hakeim, plusieurs interpellations 12/12/25
    Soutien de Benzema à Aulas aux municipales à Lyon : insoumis et ciottistes taclent le footballeur 12/12/25
    Régulateur vélo V
    Gestion des flux, réapprovisionnement... En immersion avec un régulateur Vélo'v à Lyon 12/12/25
    "La police blesse et tue" : "Des phrases nécessaires" projetés à la Fête des lumières juge Anaïs Belouassa Cherifi 12/12/25
    Immersion numérique, nouveaux écosystèmes... : en décembre l'Aquarium de Lyon s'agrandit 12/12/25
    Hôtel de ville de Lyon
    Lyon : une journée de sensibilisation contre les violences sexistes et sexuelles se déroulera ce samedi 13 décembre 12/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut