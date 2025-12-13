La Saône à Lyon reste en vigilance crues

Le département du Rhône est toujours en vigilance crues ce samedi 13 décembre. A Lyon, la Saône est concernée.

La Saône est toujours en vigilance crues ce samedi 13 décembre à Lyon. Après une accalmie en début de semaine, Météo France a placé pour la quatrième journée consécutive le département du Rhône en vigilance jaune crues.

La situation semble se stabiliser depuis hier matin, puisqu'une "décrue (est) observée depuis vendredi matin" et "se poursuit durablement sur le tronçon. "Des débordements localisés sont toujours en cours ce vendredi après-midi", selon Vigicrues, la carte de vigilance crues nationales. Un retour à la normale est attendu dans la journée.