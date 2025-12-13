Lyon : deux cambriolages interrompus dans des restaurants

Deux cambriolages ont été déjoués dans la nuit du 10 au 11 décembre à Lyon. Un premier suspect a été arrêté rue Mercière, puis un second rue de Belfort grâce à l’intervention d’un policier hors-service.

Deux restaurants lyonnais auraient bien pu être les victimes de cambriolages dans la nuit du 10 au 11 décembre. Tout a d'abord commencé dans un établissement situé rue Mercière (2ème arrondissement). Selon les informations du Progrès, la porte aurait été forcée vers 1 h 15. Un Algérien en situation irrégulière âgé de 33 ans et connu des services de police, a été pris en flagrant délit. Il était en possession d'outils, et semblait alcoolisé.

Plus tard dans la matinée, vers 6 h 20 un Français a lui aussi été interpellé par un équipage de la brigade anticriminalité. Il était en train de cambrioler un restaurant situé rue de Belfort (4ème arrondissement). A noter, que c'est un policier hors-service, témoin du cambriolage, qui a donné l'alerte. Le suspect était lui aussi bien connu des services de polices, avec un casier regroupant pas moins de 25 antécédents judiciaires. Placé en garde à vue, celui-ci a reconnu le vol, mais pas l'effraction. Les deux hommes devaient être présentés au parquet de Lyon en vue de jugements en comparution immédiate.