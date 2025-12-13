Actualité
La rue Mercière à Lyon / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Lyon : deux cambriolages interrompus dans des restaurants

  • par Romain Balme

    • Deux cambriolages ont été déjoués dans la nuit du 10 au 11 décembre à Lyon. Un premier suspect a été arrêté rue Mercière, puis un second rue de Belfort grâce à l’intervention d’un policier hors-service.

    Deux restaurants lyonnais auraient bien pu être les victimes de cambriolages dans la nuit du 10 au 11 décembre. Tout a d'abord commencé dans un établissement situé rue Mercière (2ème arrondissement). Selon les informations du Progrès, la porte aurait été forcée vers 1 h 15. Un Algérien en situation irrégulière âgé de 33 ans et connu des services de police, a été pris en flagrant délit. Il était en possession d'outils, et semblait alcoolisé.

    Plus tard dans la matinée, vers 6 h 20 un Français a lui aussi été interpellé par un équipage de la brigade anticriminalité. Il était en train de cambrioler un restaurant situé rue de Belfort (4ème arrondissement). A noter, que c'est un policier hors-service, témoin du cambriolage, qui a donné l'alerte. Le suspect était lui aussi bien connu des services de polices, avec un casier regroupant pas moins de 25 antécédents judiciaires. Placé en garde à vue, celui-ci a reconnu le vol, mais pas l'effraction. Les deux hommes devaient être présentés au parquet de Lyon en vue de jugements en comparution immédiate.

    Un homme blessé lors d'une bagarre entre supporters après un match de l'OL

