Rhône
Crédit photo : Etienne Ramousse pour l’office de tourisme du Beaujolais.

Villefranche-sur-Saône : le marché couvert rouvre ses portes après un an de travaux

  • par Claire Martinez

    • Le marché couvert de Villefranche-sur-Saône a ouvert ses grilles ce vendredi 12 décembre après plus d'un an de travaux.

    La réouverture du marché couvert de Villefranche-sur-Saône, l'un des plus grand de la région Auvergne-Rhône-Alpes, était attendue. C'est à 7 heures du matin, ce vendredi 12 décembre, que les grilles ont été ouvertes à nouveau après un an et un mois de travaux.

    Le marché couvert durant les travaux. Crédit photo : Ville de Villefranche-sur-Saône.

    D'une superficie de 5 000 m², ce bâtiment figure parmi les plus anciens marchés couverts de France. Véritable lieu de vie et d'échanges, il est devenu un lieu emblématique du patrimoine local. Le marché accueille plus de 80 commerçants proposant des produits du territoire : fromages fermiers frais, fruits et légumes de saison, poissons, charcuterie et viande fraîches, produits BIO, produits laitiers, du pain, des oeufs, des épices, du miel et même des fleurs. Le marché est désormais ouvert les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 7h à 12h30.

    Faire défiler vers le haut