En cette fin d’année, Les Subs accueillent la danseuse et performeuse Ruth Childs, héritière de la post-modern dance américaine (elle est la nièce de Lucinda Childs), qui signe ici sa première pièce de groupe et que l’on n’avait encore jamais vue à Lyon avec un spectacle.

Puisant dans le cirque, la pantomime, le classique comme le contemporain, Fun Times est un quatuor dans lequel elle met en scène différentes variations autour de la notion anglophone du fun : l’acte naïf de s’amuser ou d’être amusant ensemble ou du moins celui de se moquer.

Dans une sorte de cabaret réinventé et déjanté, elle interroge l’absurdité de la condition humaine avec ses joies et ses désespoirs, là où les corps comme les esprits tanguent, se perdent, cherchent le sens et le collectif, comme un écho à notre monde actuel, chaotique et en tension.

Pour mettre en exergue cette notion d’absurdité, elle déploie une écriture tragicomique, jouant avec des danses qui éclatent, intenses et rythmées, dans un espace ludique, décortiquant en collaboration avec le créateur sonore Stéphane Vecchione la musicalité du corps et de la voix pour faire émerger les dissonances et la fusion. Une artiste à découvrir !

Fun Times - Ruth Childs – Les 18 et 19 décembre aux Subs – les-subs.com