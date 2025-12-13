Faits divers
SNCF -, Train

Un passager agité menace de faire exploser le train près de Lyon

  • par Claire Martinez

    • Jeudi 11 décembre, un voyageur à bord d'un train Lyon-Nantes a semé la panique en menaçant de faire exploser une bombe avant de briser une vitre, contraignant le convoi à s'arrêter en gare de Tarare, dans le Rhône.

    Il était 13 h ce jeudi 11 décembre lorsqu'un passager du train TER en provenance de Lyon et à destination de Nantes a semé la panique dans les wagons. L'homme, décrit par nos confrères d'actu Lyon comme pris d’un coup de folie, aurait menacé un contrôleur de faire exploser une bombe alors que le train traversait le Rhône. Après plusieurs minutes de menaces, il a finalement utilisé un extincteur pour briser une vitre, provoquant une alerte à bord et forçant le conducteur à activer un arrêt d'urgence en gare de Tarare, dans le Rhône.

    Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit le suspect profitant de l'arrêt, pour tenter de fuir. Après avoir enjambé la vitre d'une porte du train, l'homme a rôdé dans les rues de la ville, avant d'être rapidement interpellé par les gendarmes. Après les vérifications et constatations d'usage, le train a pu reprendre sa route vers la Loire-Atlantique sans autre incident.

