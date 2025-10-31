Moral en berne chez les patrons de TPE : 88 % ne font pas confiance au gouvernement

Selon le baromètre Fiducial-IFOP, 88% des dirigeants de très petites entreprises (TPE) ne font pas confiance au gouvernement. Un chiffre qui illustre la défiance croissante envers l’État.

16 %. C'est le nombre de dirigeants de TPE optimistes sur le climat général des affaires en France. Ce résultat fait partie des nombreux constat énumérés par le baromètre trimestriel Fiducial (actionnaire de Lyon Capitale) mené par l'IFOP auprès des TPE. Cette enquête évoque notamment "l'emploi, le moral et l'état de santé des entreprises". A noter que dans le Rhône, 98,5% de l'ensemble des entreprises comptent moins de 20 salariés et 99,8% des entreprises du Rhône comptent moins de 50 salariés. A l'échelle nationale, si l'on combine les TPE, PME et microentreprises, elles représentent… 99,9% des entreprises (INSEE, 2024).

Dans ce baromètre publié en ce mois d'octobre, le moral des dirigeants de TPE face au climat politique est scruté au peigne fin. Si l'on regarde d'abord d'un point de vue plus global, 54 % des patrons de TPE sont pessimistes sur leur propre activité. Une chute de 5 points par rapport au trimestre dernier.

88 % n'ont pas confiance en l'Etat

Mais lors comment le pessimisme s'installe-t-il ? C'est notamment à cause du manque de confiance des dirigeant de TPE envers le gouvernement actuel. En effet, 88% d'entre eux estiment ne pas avoir confiance en celui-ci. Un chiffre historiquement bas. Seul le duo Hollande-Cazeneuve avait obtenu un score aussi faible. C'était en 2016. Conséquence directe de ce manque d'assurance envers l'exécutif, 67% des dirigeants de TPE pourrait réduire leurs investissements au regard de la situation politique actuelle, 56% serait contraint à réduire leurs effectifs ou à ne pas embaucher.

Cependant, 58 % des patrons de TPE considèrent qu'il est nécessaire de faire des efforts pour réduire la dette publique. Contraste intéressant, 12 % estiment que c'est aux entreprises de majoritairement contribuer, quand 41% pensent que c'est aux "1% de la population ayant le plus haut niveau de revenu ou patrimoine". En tout cas, un climat d'inquiétude règne dans le secteur des TPE.