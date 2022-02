Un salon pour redonner un élan aux PME d'Auvergne-Rhône-Alpes

5 000 chefs d'entreprise sont attendus à Lyon pour un rendez-vous business unique.

Alors que le gouvernement, par la voix de son ministre délégué chargé du Tourisme et des PME Jean-Baptiste Lemoyne, a récemment annoncé octroyer des aides pour inciter les PME à participer aux foires et salons de plus de 500 exposants, la CPME du Rhône lance un événement business d'envergue à Lyon : Made in PME.

"Les attentes sont énormes, explique François Turcas, patron de la confédération régionale des petites et moyennes entreprises. L'objectif est de redonner un élan après ces deux années extrêmement dures. "

5 000 chefs d'entreprises inscrits

Réunissant 500 exposants (entreprises de toutes tailles, de tous secteurs) sur 10 000 m2 à Eurexpo, le salon rassemblera, le 22 mars prochain, 12 départements, 5 000 chefs d'entreprise, autour de 150 workshops, mini-conférences ou ateliers de formation (recrutement, finance, santé et bien-être, numérique, artisanat, transition énergétique...).

"Croyez-moi, ça va faire du bruit !" s'est enthousiasmé François Turcas, au siège de la Région, partenaire du salon.

"Relance et relocalisation"

"Les deux missions du salon "Made in PME", c'est : la relance et la relocalisation. La relance de la Région passe par la localisation." Un objectif qu'Auvergne-Rhône-Alpes a entériné le 17 décembre dernier, lors du vote d'un plan de relocalisation régionale qui mobilise 1,2 milliard d'euros dans les six ans à venir pour créer 30 000 emplois.

"Les principaux axes de ce plan sont d'assurer le soutien à l'activité industrielle, d' attirer d'autres entreprises, de mettre en place un soutien individualisé aux entreprises et de renforcer la politique en faveur de l’emploi et de la formation" appuie Stéphanie Pernod, première vice-présidente à l'économie de la Région.

Terreau favorable

"Notre rôle à nous, pouvoirs publics, consiste à créer un climat favorable, un terreau propice pour accompagner les porteurs de nos projets qui sont prêts à investir dans nos territoires (...)" assure Laurent Wauquiez, président d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Les 5 000 chefs d'entreprises inscrits à "Made in PME" (le salon affiche déjà complet) ont rendez-vous le 24 mars prochain à Eurexpo.