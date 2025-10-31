Haute-Savoie : un château sélectionné au Loto du patrimoine s'effondre

Sélectionné pour le Loto du patrimoine 2024, le château de la Frasse à Sallanches a subi un effondrement partiel mercredi soir. Treize personnes ont dû être évacuées par précaution.

Il avait été sélectionné pour l'édition 2024 du Loto du patrimoine. Actuellement en cours de rénovation, le Château de la Frasse à Sallanches a connu une dégradation ce mercredi 29 octobre aux alentours de 22 heures rapporte le Dauphiné-Libéré. En effet, un angle du bâtiment s'est effondré. Les circonstances n'ont pas encore été déterminées. A noter qu'aucune victime n'a été retrouvée sous les décombres par l'équipe cynophile engagée.

Afin de garantir la sécurité des habitants qui vivent autour du château, treize personnes logeant en dessous de l'édifice ont été évacuées, puis relogées par leurs familles ou la mairie. Un périmètre de sécurité a été établi, les sapeurs-pompiers recommandent fortement d'éviter le secteur. La mairie de Sallanches a pris un arrêté de péril imminent pour le château de la Frasse.





