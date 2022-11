Gaëtan de Sainte-Marie et Franck Morize (à droite), vice-président et président de la CMPE du Rhône

Franck Morize, président de la CPME du Rhône, est l'invité de 6 minutes chrono. Au menu : bouclier tarifaire, flambée des prix de l'énergie et des matières premières...

Dopée par la guerre en Ukraine, la flambée des prix de l'énergie, du carburant et des matières premières touche de plein fouet les TPE-PME du Rhône, avec de lourdes conséquences économiques.

Malgré les 12 milliards d'euros d'aides débloqués par le Gouvernement pour soutenir les collectivités et les entreprises, Franck Morize, le président de la CPME du Rhône, qui représente les TPE et les PME du département, n'est pas pour autant serein : "je ne suis pas certain, à l'heure où je vous parle, que cela suffira". Et de préciser que 10% des adhérents de l'organisation locale (soit plus de 350 entreprises) ne pourront pas honorer leurs factures, même avec les mesures annoncées. "On est encore à l'heure des incantations et pas à l'heure de l'action !" tempête le patron des patrons.

Le patron des petits patrons du Rhône vitupère "la dissonance" entre les visions allemandes et françaises, nos voisins ayant mis à disposition une enveloppe de 200 milliards d'euros de crédits supplémentaires qui à la fois de plafonner les prix de l'énergie qui menacent le pouvoir d'achat des ménages et de soutenir les énergéticiens les plus dépendants du gaz russe.

"Souveraineté française!"

"Nous demandons un bouclier énergétique à l'échelon national du pays et non pas relevant d'une décision européenne. Souveraineté française !"

Sur le plateau de "6 minutes chrono", Franck Morize croit en une "croissance certes plus forte, mais une croissance", pour, explique-t-il, "rendre compatible la fin du mois, réalité quotidienne des patrons, et la fin du monde". Clap de fin ?