"Les PME sont le modèle d'avenir" (Gaëtan de Sainte Marie)

La crise du Covid a largement impacté les habitudes et aspirations de chacun, notamment sur le plan professionnel. Quête de sens, demande de flexibilité du travail... les desideratas des salariés évoluent, obligeant les entreprises à revoir leurs méthodes afin de recruter et fidéliser.

"La PME est le modèle d'avenir car c'ets le modèle qui rassemble tout ce dont les collaborateurs ont envie : être en phase avec leurs valeurs, explique Gaëtan de Sainte Marie, vice-président de la CPME du Rhône et président fondateur de Qantis, accélérateur de 30 000 entreprises françaises. Aujourd'hui, un collaborateur choisit l'entreprise dans laquelle il va travailler. Il faut donc qu'il y ait une correspondance de valeurs entre l'entreprise et les siennes. il faut qu'il ait l'impression de participer à une mission."

"La PME, une espèce en voie de développement"

Flexibilité, créativité, proximité relationnelle, les TPE PME sont particulièrement "agiles" et "capables de s'adapter" aux enjeux et défis de demain (sociétaux, économiques et environnementaux) Ce qui fait dire à Gaëtan de Sainte Marie que la PME est "une espèce en voie de développement".