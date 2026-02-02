Actualité
En maternelle, les gestes barrière semblent difficilement applicables

Lyon : les inscriptions scolaires en maternelle ouvertes jusqu'au 24 avril

  • par La rédaction

    • Les parents des futurs élèves de petite section et les nouveaux arrivants à Lyon peuvent inscrire leurs enfants pour la rentrée de septembre 2026.

    La Ville de Lyon a ouvert dimanche les inscriptions scolaires pour les futurs élèves de petite section et les nouveaux arrivants, jusqu'au 24 avril. Les enfants seront inscrits dans l'école dont dépend le domicile des parents, conformément aux périmètres scolaires en vigueur.

    Les parents peuvent procéder à l'inscription par internet sur lyon.fr, rubrique "vos démarches", en remplissant un formulaire en ligne qui permet de joindre les pièces justificatives numérisées. Il est également possible de se rendre en mairie d'arrondissement, avec ou sans rendez-vous, en se présentant avec la copie des pièces justificatives demandées.

    Les inscriptions à la restauration scolaire et aux temps périscolaires (accueil du matin, PEPS du soir et ateliers du mercredi) pourront se faire auprès de la Ville de Lyon du 21 avril au 21 juin prochains.

