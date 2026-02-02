Des voitures Renault désossées dans le centre-ville de Belleville-en-Beaujolais

Les banquettes et les roues de plusieurs véhicules Renault ont été volées dans la nuit à Belleville-en-Beaujolais.

Des voitures Renault Clio et Mégane ont été désossées dans la nuit de dimanche à lundi dans le centre-ville de Belleville-en-Beaujolais. Selon nos confrères du Progrès, ce sont majoritairement les banquettes et les roues des véhicules qui ont été dérobées.

Les banquettes peuvent être fréquemment revendues à des garages qui transforment des véhicules professionnels sans banquette arrière, en véhicule particulier selon une source sécuritaire. Au moins six véhicules ont été dépecés.

Une enquête pour vol d'accessoires automobiles a été ouverte.