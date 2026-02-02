Lyon : une supérette vendait de l'alcool à consommer sur place, elle est fermée par la préfecture

Une supérette a été fermée à Lyon alors qu'elle vendait de l'alcool à consommer sur place sans licence.

Une supérette située sur au 30ter quai Saint-Vincent à Lyon a été fermée par la préfecture du Rhône le 26 janvier. Les services de l'État ont constaté à plusieurs reprises la vente de boisson alcoolisée à consommer sur place alors que l'établissement ne dispose d'aucune licence de débit de boisson.

La préfecture du Rhône indique par ailleurs que l'établissement, aujourd'hui nommé "Les Jeunes Lyon", a déjà fait l'objet de fermetures administratives sous son ancien nom "MB Market" et a déjà écopé de PV pour des faits similaires.