Actualité
police lyon faits divers
Image d’illustration.

Lyon : une supérette vendait de l'alcool à consommer sur place, elle est fermée par la préfecture

  • par La rédaction

    • Une supérette a été fermée à Lyon alors qu'elle vendait de l'alcool à consommer sur place sans licence.

    Une supérette située sur au 30ter quai Saint-Vincent à Lyon a été fermée par la préfecture du Rhône le 26 janvier. Les services de l'État ont constaté à plusieurs reprises la vente de boisson alcoolisée à consommer sur place alors que l'établissement ne dispose d'aucune licence de débit de boisson.

    La préfecture du Rhône indique par ailleurs que l'établissement, aujourd'hui nommé "Les Jeunes Lyon", a déjà fait l'objet de fermetures administratives sous son ancien nom "MB Market" et a déjà écopé de PV pour des faits similaires.

    à lire également
    En maternelle, les gestes barrière semblent difficilement applicables
    Lyon : les inscriptions scolaires en maternelle ouvertes jusqu'au 24 avril

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police lyon faits divers
    Lyon : une supérette vendait de l'alcool à consommer sur place, elle est fermée par la préfecture 18:04
    En maternelle, les gestes barrière semblent difficilement applicables
    Lyon : les inscriptions scolaires en maternelle ouvertes jusqu'au 24 avril 17:36
    police Lyon
    Des voitures Renault désossées dans le centre-ville de Belleville-en-Beaujolais 16:59
    Les bugnes lyonnaises de février : l'actualité politique vue par Jibé 16:43
    Trois scientifiques lyonnaises bientôt mise à l'honneur sur la tour Eiffel 16:16
    d'heure en heure
    Municipales : Anaïs Belouassa-Cherifi promet la fermeture du zoo de Lyon 15:40
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon 14:53
    JO 2030 : Val d'Isère se tient prêt à accueillir le ski alpin 14:23
    "Wolf", du cirque survolté au Radiant-Bellevue 13:40
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales 2026 : dernière ligne droite pour s’inscrire sur les listes électorales 12:56
    montée du chemin neuf lyon
    "Non au retour en arrière" : une association de riverains dénonce les propositions de réouverture de la Montée du Chemin Neuf à Lyon 12:12
    Miki, nouvelle coqueluche de la scène française au Transbordeur 11:25
    pompier camion faits-divers
    Incendie à la clinique Natecia à Lyon : des nourrissons et patients évacués 10:39
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut