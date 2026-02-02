JO 2030 : Val d'Isère se tient prêt à accueillir le ski alpin

Le conseil municipal de Val d’Isère a voté en faveur de l’intégration de la station au schéma préférentiel des sites des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030.

À quelques jours de l’ouverture des Jeux de Milan-Cortina, Val d’Isère a officiellement affiché ses ambitions olympiques. Lundi 2 février, le conseil municipal a adopté une délibération de principe pour intégrer la station au schéma préférentiel des sites des Jeux d’hiver 2030. L’objectif est clair : accueillir les épreuves techniques de ski alpin, femmes et hommes, sur la Face de Bellevarde, piste mythique du circuit mondial.

Ce vote est une nouvelle étape dans un feuilleton entamé depuis près de deux ans. Initialement inscrite dans le dossier de candidature, la station avait été écartée lorsque le Comité international olympique avait demandé une réduction du nombre de sites afin de renforcer la compacité du projet. Si Val d’Isère avait réintégré la carte présentée lors de l’attribution officielle des Jeux en juillet 2024, aucune épreuve ne lui avait alors été confiée. Il aura fallu attendre l’été suivant pour qu’elle hérite du ski alpin, en binôme avec Courchevel, dans le cadre du schéma préférentiel élaboré par le Cojop.

"Une station emblématique"

"Par ce vote, la commune affirme une position claire : Val d’Isère ne se contente pas d’accompagner un projet olympique, elle entend y contribuer pleinement" explique la commune dans son communiqué de presse. Une délibération saluée par le comité d'organisation des JO 2030 pour "une station emblématique de l’histoire internationale du ski."

"Avec la force de cette délibération obtenue à une très large majorité, c’est toute la communauté avaline qui déclare son enthousiasme et son engagement pour intégrer cette belle aventure qu’est Alpes Françaises 2030" s'est félicité Edgar Grospiron, président du Cojop. La poursuite du processus reposera désormais sur des expertises techniques, environnementales et financières avant les validations finales. La future carte des sites devrait être dévoilé au printemps.