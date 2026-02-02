Actualité Les bugnes lyonnaises de février : l'actualité politique vue par Jibé 2 février 2026 À 16:43 par LC À quelques semaines des élections municipales, le dessinateur Jibé croque la campagne politique avec un (petit) brin de férocité. à lire également Lyon : les inscriptions scolaires en maternelle ouvertes jusqu'au 24 avril Des voitures Renault désossées dans le centre-ville de Belleville-en-Beaujolais Trois scientifiques lyonnaises bientôt mise à l'honneur sur la tour Eiffel Municipales : Anaïs Belouassa-Cherifi promet la fermeture du zoo de Lyon