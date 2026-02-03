Actualité
Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
Photo d’illustration de chutes de neige. (Photo Paul Terra)

Neige-verglas : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  par La Rédaction

    • Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune neige-verglas ce mardi 3 février 2026.

    La neige est toujours présente dans une partie de la région. Ce mardi 3 février, Météo France a ainsi placé trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige-verglas. Il s'agit de l'Ardèche, du Cantal et de la Haute-Loire.

    A noter que dans le même temps, la Savoie et la Haute-Savoie sont également en vigilance vent violent ainsi qu'en vigilance avalanches, tout comme l'Isère.

    Enfin, le Rhône, le Cantal et l'Ardèche sont eux en vigilance crues ce mardi.

    Laisser un commentaire

