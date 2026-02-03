Neige-verglas : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune neige-verglas ce mardi 3 février 2026.

La neige est toujours présente dans une partie de la région. Ce mardi 3 février, Météo France a ainsi placé trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige-verglas. Il s'agit de l'Ardèche, du Cantal et de la Haute-Loire.

A noter que dans le même temps, la Savoie et la Haute-Savoie sont également en vigilance vent violent ainsi qu'en vigilance avalanches, tout comme l'Isère.

Enfin, le Rhône, le Cantal et l'Ardèche sont eux en vigilance crues ce mardi.