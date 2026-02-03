Actualité
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN

La pluie de retour à Lyon ce mardi, jusqu'à 13 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • La journée de mardi s'annonce une nouvelle fois humide à Lyon avec des averses en matinée avant le retour d'un temps sec l'après-midi.

    L'accalmie aura été de courte durée. Après un lundi relativement agréable, la pluie est de retour à Lyon ce mardi 3 février 2026. Des pluies assez soutenues qui devraient durer tout au long de la matinée avant un retour d'un temps sec et lumineux cette après-midi. Les averses seront ensuite de retour le soir.

    Côté températures il fait 7 degrés ce matin et le mercure atteindra les 13 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs très douces et largement au dessus des normales de saison sous un vent de sud toujours soutenu.

    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    Neige-verglas : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

