"Wolf", du cirque survolté au Radiant-Bellevue

Avec Wolf, nouveau spectacle qui éprouve l’instinct de survie de l’humain, la compagnie australienne Circa fait un retour survolté où la danse et le cirque sont en fusion.

Bien connus des Lyonnais après leurs passages au Radiant et aux Nuits de Fourvière, les artistes de Circa reviennent avec Wolf, une nouvelle création portée par dix interprètes survoltés pour nous offrir, du début jusqu’à la fin, des émotions et de folles acrobaties sur la musique électro d’Ori Lichtik (musicien du tandem Sharon Eyal & Gai Behar).

Évoquant la figure du loup, le metteur en scène Yaron Lifschitz le considère comme un symbole de notre moi intouchable, libérateur, anarchique et sauvage, explorant ici l’animalité mais aussi l’instinct de survie présents en nous.

Vêtus de justaucorps aux lignes géométriques noires et marron, les acrobates/danseurs constituent une meute au sein de laquelle ils se saisissent, se déchirent, se grimpent dessus, sautent et se projettent, éprouvant l’entraide du collectif dans un abandon féroce.

Depuis toujours, la singularité de la compagnie réside dans une approche artistique où les corps sont à la fois circassiens et dansés, où l’acrobatie et le mouvement se fondent en un seul et même tout, qui expérimente jusqu’à l’extrême toutes les expressions possibles du corps humain.

Elle mêle plusieurs disciplines pour donner une autre vision du cirque en collaborant par exemple avec le quatuor Debussy dans Opus ou plus récemment avec un spectacle mêlant opéra et cirque autour de Monteverdi et son Ritorno d’Ulisse in patria.

S’adressant aux adultes comme aux enfants, ses spectacles ne cessent de faire le tour du monde et c’est encore le cas pour Wolf !

Wolf - Cie Circa – Les 6 et 7 février au Radiant-Bellevue, Caluire