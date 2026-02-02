Culture
Wolf, nouveau spectacle de la compagnie australienne Circa © Andy Phillipson

"Wolf", du cirque survolté au Radiant-Bellevue

  • par Martine Pullara

    • Avec Wolf, nouveau spectacle qui éprouve l’instinct de survie de l’humain, la compagnie australienne Circa fait un retour survolté où la danse et le cirque sont en fusion.

    Bien connus des Lyonnais après leurs passages au Radiant et aux Nuits de Fourvière, les artistes de Circa reviennent avec Wolf, une nouvelle création portée par dix interprètes survoltés pour nous offrir, du début jusqu’à la fin, des émotions et de folles acrobaties sur la musique électro d’Ori Lichtik (musicien du tandem Sharon Eyal & Gai Behar). 

    Évoquant la figure du loup, le metteur en scène Yaron Lifschitz le considère comme un symbole de notre moi intouchable, libérateur, anarchique et sauvage, explorant ici l’animalité mais aussi l’instinct de survie présents en nous.

    Vêtus de justaucorps aux lignes géométriques noires et marron, les acrobates/danseurs constituent une meute au sein de laquelle ils se saisissent, se déchirent, se grimpent dessus, sautent et se projettent, éprouvant l’entraide du collectif dans un abandon féroce.

    Depuis toujours, la singularité de la compagnie réside dans une approche artistique où les corps sont à la fois circassiens et dansés, où l’acrobatie et le mouvement se fondent en un seul et même tout, qui expérimente jusqu’à l’extrême toutes les expressions possibles du corps humain.

    Elle mêle plusieurs disciplines pour donner une autre vision du cirque en collaborant par exemple avec le quatuor Debussy dans Opus ou plus récemment avec un spectacle mêlant opéra et cirque autour de Monteverdi et son Ritorno d’Ulisse in patria.

    S’adressant aux adultes comme aux enfants, ses spectacles ne cessent de faire le tour du monde et c’est encore le cas pour Wolf !

    Wolf - Cie Circa – Les 6 et 7 février au Radiant-Bellevue, Caluire

    à lire également
    Miki, nouvelle coqueluche de la scène française au Transbordeur

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    JO 2030 : Val d'Isère se tient prêt à accueillir le ski alpin 14:23
    "Wolf", du cirque survolté au Radiant-Bellevue 13:40
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales 2026 : dernière ligne droite pour s’inscrire sur les listes électorales 12:56
    montée du chemin neuf lyon
    "Non au retour en arrière" : une association de riverains dénonce les propositions de réouverture de la Montée du Chemin Neuf à Lyon 12:12
    Miki, nouvelle coqueluche de la scène française au Transbordeur 11:25
    d'heure en heure
    pompier camion faits-divers
    Incendie à la clinique Natecia à Lyon : des nourrissons et patients évacués 10:39
    Lyon à la 74e place du classement des villes où il fait "bon vivre" en France 10:08
    Grave accident à Saint-Bonnet-de-Mure : une motarde entre la vie et la mort 09:38
    À Lyon, le Winamax Poker Tour bat des records pour sa dernière étape régionale 08:55
    L'Asvel s'incline à Dijon et cède sa quatrième place 08:28
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air s'améliore ce lundi 08:08
    vent violent
    Vent violent : neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:44
    Une journée douce et nuageuse ce lundi à Lyon, jusqu'à 13 degrés attendus 07:13
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut