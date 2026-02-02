France, Lyon, 2025-06-11. Benoit Gaudiller, animal carer at the Tete d’Or zoological park in Lyon. Morning feed distribution round to the park’s animals. Flamingo. Photograph by Pierre-Antoine Pluquet / Hans Lucas. France, Lyon, 2025-06-11. Benoit Gaudiller, soignant animal au parc zoologique de la Tete d Or, a Lyon. Tournee de distribution de la nourriture matinale aux animaux du parc. Flamant Rose. Photographie de Pierre-Antoine Pluquet / Hans Lucas.

La députée et candidate aux municipales de Lyon s’est engagée auprès de l’association PAZ à fermer le zoo du parc de la Tête d'Or et à renforcer la politique locale en faveur de la condition animale.

La destinée du zoo du parc de la Tête d’Or s’invite dans le débat municipal. La députée et candidate Anaïs Belouassa-Cherifi a signé la charte de l’association Projet Animaux Zoopolis (PAZ), devenant la première candidate à s’engager officiellement en faveur de la fermeture de cet lieu emblématique du 6e arrondissement de Lyon. Selon l'association PAZ, la candidate LFI promet un calendrier de transition incluant l’arrêt immédiat de la reproduction et des nouvelles acquisitions, le placement progressif des animaux dans des sanctuaires, ainsi qu’une fermeture complète du site au cours du prochain mandat.

A lire aussi : Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon

Son engagement porte également sur plusieurs mesures en faveur du bien-être animal : interdiction de la pêche au vif sur le lac du parc, fin des feux d’artifice classiques, refus des spectacles avec animaux et mise en place de méthodes non létales pour la gestion des pigeons et des rats.

PAZ demande des garanties à Doucet

Si la candidate insoumise, créditée de 10% des voix au premier tour selon un dernier sondage, confirme à Lyon Capitale avoir pris cet engagement, elle explique qu'elle le détaillera ce vendredi au cours d'un meeting prévu à Lyon.

PAZ, qui milite depuis plusieurs années pour la fermeture du zoo de Lyon, déplore en revanche dans son communiqué l’absence de position claire des autres candidats, notamment celle de Jean-Michel Aulas, resté silencieux malgré plusieurs sollicitations. "En ce qui concerne Grégory Doucet, nous attendons toujours un engagement. Nous espérons vivement que le maire sortant et candidat à sa réélection cessera de jouer le jeu de l’industrie de la captivité et s’engagera enfin à tourner la page de ce lieu archaïque" complète l'association.

Pour cette dernière, ce dossier pourrait devenir un marqueur fort de la campagne municipale à Lyon, dans un contexte de sensibilité croissante aux questions de condition animale.