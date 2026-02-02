Trois scientifiques lyonnaises bientôt mise à l'honneur sur la tour Eiffel

Photo d’illustration de la tour Eiffel. (Photo ROBIN UTRECHT / ANP MAG / ANP via AFP)

Les noms de trois scientifiques lyonnaises seront inscrits sur la tour Eiffel.

Trois scientifiques lyonnaise seront bientôt mise à l'honneur sur le monument le plus célèbre du monde. À l'initiative de l'association Femmes et sciences, 72 noms de scientifiques seront inscrits sur le premier étage de la tour Eiffel, alors que seuls les noms de scientifiques hommes étaient mis à l'honneur depuis 1889.

Parmi elles, trois Lyonnaises. La professeure lyonnaise Michelle Schatzman, disparue en 2010, la pionnière de la chimie quantique, Josiane Serre, décédée en 2004, et la chimiste Denise Barthomeuf, disparue en 2004 verront ainsi leur nom être immortalisé sur le monument parisien.