Les travaux prévus sur les routes du Rhône dans les prochains jours

À l’approche des fêtes, le Département du Rhône fait le point sur les chantiers en cours et les perturbations de circulation prévues sur les routes départementales jusqu’à la mi-janvier.

Les travaux engagés sur le pont de Condrieu sont interrompus en cette fin d’année, annonce le Département du Rhône. Les 30 et 31 décembre, la RD28 sera toutefois impactée par la présence d’un camion en stationnement sur la chaussée, entraînant la mise en place d’une circulation alternée.

D’autres perturbations sont à prévoir début janvier. Du 5 au 16 janvier, des travaux de lamier seront menés sur la RD502 à Saint-Romain-en-Gal. Ces interventions devraient rendre la circulation plus difficile sur cet axe fréquenté.

Plus largement, le Département rappelle que plusieurs chantiers et manifestations sont programmés sur le réseau routier rhodanien entre le 22 décembre 2025 et le 11 janvier 2026. Objectif affiché : renforcer la sécurité des usagers et améliorer les conditions de déplacement, malgré des contraintes temporaires pour les automobilistes.