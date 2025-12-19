Lyon bientôt dépassée par Toulouse en nombre d'habitants

Selon les derniers chiffres de l'INSEE publiés le 18 décembre, la croissance démographique de Lyon ralentit fortement par rapport à Toulouse. Entre 2017 et 2023, la Capitale des Gaules n’a gagné que 3000 habitants, tandis que la ville rose en a accueilli 35 000.

Et si la Capitale des Gaules n'était bientôt plus la troisième ville de France ? C'est en tout cas ce qu'il pourrait se passer dans les prochaines années selon le dernier rapport de l'INSEE publié ce 18 décembre. En effet, si Lyon devance encore Toulouse en nombre d'habitants (525 000 contre 519 000), la ville rose pourrait bien passer devant. Si l'on se réfère à la courbe des deux populations, celle de Toulouse est bien plus rassurante. Pour faire simple, entre 2017 et 2023, Lyon a gagné environ 3000 habitants contre 35 000 pour Toulouse. Si l'on compare avec les chiffres de 1999, Lyon avait plus de 50 000 habitants d'avance sur la ville rose, preuve que l'écart s'est considérablement réduit, et le rapport de force pourrait même s'inverser.

Une population régionale qui augmente, mais moins rapidement

42 878. C'est le nombre de nouveaux habitants en Auvergne Rhône-Alpes sur la période 2017-2023 selon les chiffres de l'INSEE. La collectivité compte désormais 8.205.557 habitants selon les dernières estimations de 2023, ce qui en fait toujours la deuxième région la plus peuplée de France, puisque cela représente 1 métropolitain sur 8. En effet, entre 2017 et 2023, la population régionale a augmenté de 0,5 % par an en moyenne, un rythme en ralentissement par rapport à la période précédente. Néanmoins cela reste plus que la moyenne nationale estimée à 0,4%. Un résultat majoritairement dû aux migrations (0,3%). Le solde naturel concerne 0,2% de l'augmentation.

Sur la période 2012-2017, l'accroissement de la population était plus important avec une hausse de 50 605 habitants, soit 0,6%. A noter, que cette fois l'augmentation est dû en grande partie au solde naturel (+0,4%).

Des évolutions contrastées selon les départements

Autre aspect que nous apprend le rapport de l'INSEE, les évolutions démographiques sont très contrastées selon les territoires. Les départements les plus dynamiques sont la Haute-Savoie (+1,1 % par an), l’Ain (+0,9 %) et le Rhône (+0,6 %), portés par l’attractivité économique et la proximité de pôles majeurs comme Genève et Lyon. À l’inverse, des départements plus ruraux comme l’Allier (-0,2 %), ou le Cantal (-0,1 %) connaissent un recul de leur population. En ce qui concerne les grandes aires régionales, la Métropole de Lyon demeure toujours en tête avec presque 1.500.000 habitants. Cependant la hausse ralentit avec une augmentation de 0,6% entre 2017 et 2023 contre 0,9 % sur la période 2012-2017. Les agglomérations de Grenoble, Saint Etienne, et Clermont-Ferrand sont à la suite avec une évolution globale moins importante que sur la période précédente.