Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Municipales 2026 : dernière ligne droite pour s’inscrire sur les listes électorales

  • par La Rédaction

    • À quelques semaines des élections municipales et métropolitaines de 2026, les délais pour s’inscrire ou mettre à jour sa situation électorale touchent à leur fin.

    Le compte à rebours est lancé pour les électeurs qui ne seraient pas encore inscrits sur les listes électorales ou dont la situation a récemment évolué. La date limite d’inscription est fixée au 4 février en ligne et au 6 février en mairie. Passé ce délai, il ne sera plus possible de voter, sauf cas exceptionnels prévus par la loi.

    Sont concernés les jeunes atteignant tout juste la majorité, les personnes ayant récemment déménagé, ainsi que celles qui s’installent dans une nouvelle commune. Les citoyens de l’Union européenne résidant en France peuvent également s’inscrire sur les listes complémentaires pour participer aux élections municipales et métropolitaines.

    La démarche peut être réalisée en ligne sur le site service-public.fr ou directement en guichet, sur présentation d’une pièce d’identité valide et d’un justificatif de domicile récent. Certaines situations particulières, comme un changement professionnel ou l’acquisition de la nationalité française, permettent toutefois une inscription tardive jusqu’au dixième jour précédant le scrutin.

