Depuis le 12 avril, le département du Rhône est placé en vigilance sécheresse et malgré des épisodes pluvieux la situation ne s'améliore pas et inquiète les agriculteurs.

Après un arrêté plaçant le département du Rhône en vigilance sécheresse le 12 avril dernier, l’inquiétude grandit à l’approche de l’été. Cependant, après un week-end marqué par les averses orages et des prévisions météorologiques qui annoncent une semaine sous la grisaille la situation peut-elle s’arranger ?

"Une semaine de pluie ne va pas rattraper deux ans de sécheresse" Romain Weber, météorologue à Lyon Météo

Pas suffisamment de pluie

Les nombreuses averses sont les bienvenues depuis quelques jours dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon, après plusieurs épisodes de sécheresses l’été dernier et une saison hivernale extrêmement sèche, la pluie était plus qu'attendue. Cet apport en eau a été bénéfique pour les sols et a permis “d’atténuer la sécheresse de surface”, explique Romain Weber, météorologue à Lyon Météo. Cependant “cela ne va pas suffire à remplir les nappes phréatiques”, indique l’expert, qui précise qu'“il faudrait 150 à 200 mm de pluie pour recharger les nappes”.

Les précipitations de ce mois de mai restent même bien en deçà de la normale, selon le météorologue “il faut 81 mm de précipitations en temps normal à cette période, aujourd’hui on arrive à peine à la moitié”. Pour le spécialiste, les sécheresses et les canicules à répétition “ont fait oublier à la population que la pluie est très fréquente durant le printemps”, le mauvais temps observé en ce moment est donc "tout a fait normal pour la saison", ajoute-t-il. Les averses prévues pour le restant de la semaine ne vont donc pas enrayer la sécheresse qui frappe le département, un arrêté de restriction d’eau et ainsi quais certains pour les mois à venir est “quasi certain”, affirme Romain Weber.

Une agriculture qui doit s’adapter

Un secteur est particulièrement touché par cette sécheresse, c’est celui de l’agriculture, qui couvre près d’un tiers de la surface totale du Rhône, soit 139 000 hectares. Les averses des derniers jours ont “permis d'assurer les cultures d’hiver”, confirme Jocelyn Dubost, Président des Jeunes Agriculteurs d’Auvergne Rhône-Alpes. En revanche, certains agriculteurs à la production différente n’ont pas eu cette “chance” et ont dû commencer à irriguer leurs cultures. Une méthode d'arrosage normalement utilisée de la mi-juin à la mi-août et qui confirme “le manque d’eau" qui "commence vraiment à se faire sentir”, explique Jocelyn Dubost.

“Trouver des solutions sur le long terme pour survivre” Jocelyn Dubost, président des jeunes agriculteurs d'Auvergne Rhône-Alpes

Pour limiter l'impact de la sécheresse et du manque d'eau sur leur activité, depuis plusieurs années les agriculteurs du Rhône chercher à modifier les céréales qu’ils cultivent. Car, même si “l’agriculture a toujours su s’adapter”, assure le président des Jeunes agriculteurs, la profession va devoir “trouver des solutions sur le long terme pour survivre”. Pour Jocelyn Dubost, l’avenir du métier d’agriculteurs se joue sur la gestion de l’eau : “si on veut que la profession survive, il va falloir revoir notre façon d’utiliser et de stocker l’eau”.

