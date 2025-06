Deux nouvelles boutiques Pralus vont ouvrir dans le Rhône

Deux nouvelles boutiques Pralus vont prochainement ouvrir. (Photo Antoine Boureau / Hans Lucas via AFP)

Le célèbre chocolatier roannais poursuit son développement dans l’agglomération lyonnaise, avec deux ouvertures prévues dans les prochains mois.

Le réseau des boutiques Pralus va encore s’étoffer dans la métropole de Lyon. D’après les informations de nos confrères de Tribune de Lyon, deux nouvelles adresses devraient ouvrir prochainement : l’une dans le 6e arrondissement de Lyon, l’autre à Villeurbanne.

Dans le 6e, c’est au 26 cours Vitton, à l’emplacement de l’ancienne boutique de lingerie Cupidon, que les amateurs de pralulines et de chocolats Pralus pourront bientôt retrouver les créations du maître chocolatier. Les travaux ont d’ores et déjà débuté et l’ouverture est attendue dans les prochaines semaines.

Une implantation à Villeurbanne prévue pour la rentrée

La seconde ouverture est annoncée pour Villeurbanne, avec une inauguration prévue à la rentrée prochaine. Après ses boutiques de Monplaisir (8e), du Vieux Lyon (5e), de la Croix-Rousse (4e), de la Presqu’île (2e), ainsi que celles de Tassin-la-Demi-Lune et Oullins-Pierre-Bénite, François Pralus continue ainsi à renforcer sa présence dans l’agglomération.

Pour rappel, le chocolatier pâtissier, originaire de Roanne et décoré de l’Ordre national du Mérite en 2021, connaît un fort succès à Lyon, notamment grâce à sa célèbre praluline, qui attire une clientèle fidèle et toujours plus nombreuse.