À Lyon, la sécheresse hivernale inquiète, "il n’est même pas tombé 1 mm de pluie"

Le temps radieux des dernières semaines ferait presque oublier les problèmes liés au manque de pluie. Avec seulement 0,8 mm de précipitations depuis le 21 janvier, l’agglomération lyonnaise connaît un "épisode de sécheresse particulièrement alarmant" en plein hiver.

Depuis près d’une semaine, une douceur printanière s’est installée à Lyon, offrant aux Lyonnais des après-midi où le mercure atteint quasi quotidiennement la barre des 15°c. De quoi redonner le sourire aux promeneurs et faire le plein de vitamines D, alors qu’après seulement 17 jours Lyon a déjà atteint son taux d’ensoleillement moyen pour un mois de février. Depuis le début du mois, plus de 100 heures d’ensoleillement ont ainsi été enregistrées entre Rhône et Saône.

"Il n’est pas tombé de pluie depuis le 21 janvier [...] je ne sais pas si c’est un record, mais en tout cas c’est exceptionnel" Romain Weber, météorologue à Lyon Météo

"Nous avons des températures dignes d’un début de mois d’avril. En février, on est censé avoir 8 ou 9°c l’après-midi, alors que là on a plutôt 16°c. Il a déjà fait 20-21°c au mois de février par le passé [le record de 21,9°c a été enregistré en 1958 et 2022 à Lyon, NDLR], mais cela arrivait deux trois journées dans le mois, là le problème c’est que cela dure depuis bientôt plus d’une semaine", analyse Romain Weber, météorologue à Lyon Météo.

Des nappes phréatiques déficitaires

Ce beau temps de surface en plein mois de février masque une situation déjà très dégradée sous la surface de la terre lyonnaise. "On est dans un épisode de sécheresse particulièrement alarmant", alerte Pierre Athanaze, vice-président EELV de la Métropole de Lyon en charge de l’environnement. "Il n’est pas tombé de pluie depuis le 21 janvier. Il y a eu 0,8 mm le dimanche 5 février, mais c’est un cumul qui ne compte absolument pas. Je ne sais pas si c’est un record, mais en tout cas c’est exceptionnel, nous sommes sur une anomalie de -99% de précipitations", précise Romain Weber.

" Les faibles précipitations de l'automne et de l'hiver n'ont à ce jour pas permis la recharge des nappes d'eau souterraine au niveau qu'elles avaient l'année dernière à la même époque" Préfecture du Rhône

Un phénomène qui touche actuellement une bonne partie de la France et de l’Europe. En cause, un anticyclone persistant et qui "se régénère non-stop", explique ce météorologue lyonnais. Faute de précipitations, les nappes phréatiques affichent aujourd’hui un niveau déficitaire, à l’instar de celles de l’Est. "Les faibles précipitations de l'automne et de l'hiver n'ont à ce jour pas permis la recharge des nappes d'eau souterraine au niveau qu'elles avaient l'année dernière à la même époque", confirme-t-on du côté des services de la préfecture du Rhône.

😧La pluie n'est pas tombée en France depuis le 21 janvier, soit une série record de 27 jours. Du jamais vu en hiver. Cette situation se traduit par un assèchement des sols, déjà affaiblis par la sécheresse de l'été 2022.



Le point ici 👉https://t.co/sBbKwkkWnS



📸@infoclimat pic.twitter.com/Iofycy6TLQ — Météo-France (@meteofrance) February 17, 2023

La saison de recharge des nappes phréatiques courant d’octobre à février, celles-ci ne devraient guère se recharger au cours des prochaines semaines. "Au mois de mars la végétation redémarre et les précipitations sont directement absorbées par celle-ci et ne vont donc plus recharger les nappes", décrypte Romain Weber, tout en insistant sur le fait que cela signifie que les "ressources seront limitées" à l’arrivée de la période estivale.

Le niveau des cours d'eau inquiète

Du côté des eaux superficielles, la situation est encore un peu plus critique. "Les cours d’eau sont extrêmement bas pour la saison, c’est encore pire que les nappes", prévient Romain Weber. L’Yzeron, la Turdine, l’Ozon ou encore la Brévenne seraient notamment concernés par ce déficit d’eau. Des niveaux jugés "plutôt bas" par les services de l’État, mais pas encore alarmant car "au-dessus des seuils de déclenchement de mesures sécheresse".

"Ce qui m’inquiète beaucoup c’est le déficit d’eaux de surface que l'on va avoir dans les semaines et mois à venir" Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole de Lyon à l'environnement

Du côté de la Métropole de Lyon, le son de cloche semble beaucoup plus alarmiste pour les semaines à venir. "Il n’y a pas de risque immédiat de manque d’eau , mais ce qui m’inquiète beaucoup par contre c’est le déficit des eaux de surface que l’on va avoir dans les semaines et mois à venir", confie Pierre Athanaze. L’élu craint que comme en 2022, où la sécheresse avait débuté dès le mois de février, les plantes sauvages ne fleurissent pas par manque d’eau. Ce qui aurait un impact direct sur la reproduction des insectes pollinisateurs. Et qui dit pas ou peu d’insectes pollinisateurs dit "un impact marqué pour les plantes et un manque de nourriture pour les oiseaux qui se nourrissent d’insectes", détaille le vice-président en charge de l’environnement.

La pluie bientôt de retour ?

Pour limiter cet impact, la Métropole de Lyon joue "une course contre la montre, et ce n’est pas une image", assure Pierre Athanaze, pour "planter massivement […] c’est absolument nécessaire. S’il l’on veut jouer sur le climat il n’y a que ça à faire aujourd’hui". Après avoir planté près de 11 000 arbres en 2022 la collectivité ambitionne de faire de même cette année et espère pouvoir profiter des mêmes arrêtés sécheresses que l’année dernière, qui lui ont permis en pleine période de crise d’arrose les jeunes plantations d’un an ou deux afin de leur permettre de passer l’été et de croître.

Après cette interminable période sèche, une amélioration pluvieuse est possible la semaine prochaine ! A suivre car la fiabilité reste limitée. — Lyon Météo (@LyonMeteo69) February 17, 2023

La pluie devrait faire son retour à partir de mercredi prochain à Lyon, reste désormais à savoir si ce sera suffisant pour inverser la tendance qui se dessine. "S’il tombe 3 mm ça ne servira à rien, mais s’il en tombe 30 ou 40 cela pourrait déjà être pas mal. C’est surtout le mois de mars qui va être décisif, il faudra un mois de mars très humide pour enrayer tout ça", analyse Romain Weber. De quoi déjà donner quelques sueurs froides à un peu plus de cinq mois de l'été.