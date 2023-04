Auvergne-Rhône-Alpes : deux départements en alerte sécheresse

L'Isère et la Drôme sont concernés par des mesures préfectorales, en raison de déficits de pluie et de ressources en eau compromises.

L'hiver a été sec. Pour preuve, le Rhône "a atteint son niveau le plus bas en 104 ans", selon la préfecture de la Drôme, et les niveaux d’étiage de l’Isère et de la Drôme ont chuté. En Auvergne-Rhône-Alpes, le Rhône et la métropole de Lyon en subissent déjà les conséquences. La Drôme et l'Isère leur emboîtent le pas. Ce vendredi 21 avril, les préfectures de la Drôme et de l'Isère ont ainsi annoncé des mesures de restriction d'usage de l'eau, et ont placé plusieurs secteurs dans différents niveaux d'alerte.

En Drôme, une recharge des nappes insuffisante

Ces décisions font suite au rassemblement du Conseil départemental "Ressource en eau", qui s'est réuni le 14 avril pour examiner l'état hydrologique de la Drôme. Résultats : le déficit de pluie s’élève à 50 % des précipitations normales à cette époque de l’année et la disponibilité de la ressource en eau, que ce soit dans les cours d’eau ou dans les nappes souterraines, est compromise. "La recharge hivernale des nappes phréatiques est restée très insuffisante et n’a pas permis de compenser le déficit accumulé au cours de l’année 2022, précise la préfecture de la Drôme. Concernant les eaux superficielles, l’absence de précipitations et de fonte des neiges suffisantes a conduit à des baisses significatives des débits sur de nombreux bassins versants du département".

Depuis vendredi, les usagers doivent donc respecter plusieurs mesures, qui diffèrent selon les secteurs et niveaux d'alerte. L'appel général à la sobriété est lancé. L'ensemble de ces mesures et consultable sur le site de la préfecture.

En Isère, absence de pluviométrie en janvier et février

Vendredi 21 avril également, le préfet de l’Isère a décidé de renforcer les mesures d’économie d’eau. La préfecture place ainsi les unités de gestion souterraines de Sanne/Varèze/4 Vallées et Molasse Miocène Chambaran en niveau 2 d’alerte

sécheresse. Par ailleurs, "les autres eaux souterraines et superficielles du département sont placées au niveau 1 de vigilance sécheresse".

Ces décisions s'inscrivent après le constat d'un début d’année 2023 "marqué par une absence de pluviométrie sur les mois de janvier et février et une pluviométrie normale depuis début mars". "Le déficit sur la recharge des nappes phréatiques constaté lors du comité départemental de l’eau du 22 mars 2022 n’a pas été comblé par cette pluviométrie du mois de mars", indique la préfecture d'Isère. Le détail des mesures de restriction d'usage de l'eau par niveau d'alerte est à retrouver sur leur site.

Dans le Rhône et la métropole de Lyon, la vigilance sécheresse a été proclamée par la préfète de région, Fabienne Buccio, le 12 avril.