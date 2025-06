Les fortes pluies de la nuit de vendredi à samedi ont provoqué des inondations et des dégradations dans plusieurs communes du Revermont.

Les fortes précipitations qui se sont abattues sur l’Ain dans la nuit de vendredi à samedi ont entraîné plusieurs dégâts matériels, rapporte Le Progrès et BFM TV ce samedi. Placé en vigilance orange par Météo France, le secteur du Revermont et du Suran a connu un pic d’intensité entre minuit et trois heures du matin, nécessitant une trentaine d'interventions de pompiers pour des caves, maisons inondées, commerces détruits et des routes abîmées par le ruissellement.

Si aucune coupure de route majeure n’est à signaler, environ quinze habitations ont été touchées, notamment dans les communes de Tossiat, Journans, Rignat et Hautecourt. Certaines pourraient nécessiter un relogement temporaire, selon les premières constatations.

⛈️ Les orages du centre-est provoquent des pluies intenses. Importants ruissellements observés à Mogneneins dans l'Ain. (© Alexe MP) pic.twitter.com/jW2z82dwj7 — Météo Express (@MeteoExpress) June 6, 2025

Un poste de commandement avancé déployé

Face à la situation, un poste de commandement avancé a été activé au centre de secours du Suran, pour coordonner les interventions et l’évaluation des dégâts. Les pompiers et la gendarmerie restent mobilisés pour accompagner les habitants concernés.

Si les intempéries n’ont pas fait de victimes ni provoqué de situation critique, les autorités restent vigilantes face à la persistance d’un sol saturé en eau et à de possibles épisodes orageux en fin de week-end.

⛈️ Les orages qui touchent le centre-est ce vendredi soir provoquent parfois de puissantes rafales de vent avec des chutes d'arbres, ici à Vonnas dans l'Ain. (© mairie) pic.twitter.com/bjr95C2guN — Météo Express (@MeteoExpress) June 6, 2025

