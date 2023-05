Ce mardi 16 mai au matin, le collectif Expo Féministe qui a constaté des dégradations sur son exposition affichée dans le 5e arrondissement de Lyon a porté plainte.

Entre lundi et mardi l’exposition "Les luttes LGBTQI+ en France" affichée au parc Champvert dans le 5e arrondissement de Lyon a été vandalisée. Sur les 23 panneaux, huit d’entre eux ont été dérobés et "jetés dans la poubelle" moins de 24 heures après avoir été accrochés, constatait sur place ce mardi après-midi Juliette Wood, membre du collectif Expo Féministe. La créatrice de l’exposition se dit "peinée et énervée" contre ces actes malveillants, alors que la mairie d'arrondissement l'avait programmé dans le cadre de la semaine des fiertés.

Le collectif a décidé de porter plainte mercredi avec l'aide et le soutien de la mairie. La collectivité accompagnera le collectif Expo Féministe auprès de la police pour déposer plainte "et pour ne pas laisser passer ce genre d'acte", assure l'édile du 5e, Nadine Georgel. À noter que dans cette affaire la mairie ne peut déposer plainte en son nom, puisqu'elle n'est pas propriétaire de l'exposition.

La mairie condamne les dégradations

En revanche, Nadine Georgel a tenu à se rendre sur place dans l'après-midi pour apporter son soutien au collectif et à la communauté LGBTQ+. "C'est plus que décevant de constater ces dégradations. Je condamne en mon nom et en celui de la mairie du 5e ces dégradations qui envoient un message alarmant et malheureusement cohérent avec le rapport de SOS Homophobie publié ce matin [lundi 15 mai, NDLR], qui pointe une hausse de 28 % des agressions homophobes".

Malgré ces dégradations, l'exposition ne sera pas déménagée et restera exposée au parc de Champvert. "On ne peut pas se plier face à ce genre d'intimidations qui sont dirigées contre l'autre et la différence perçue en général", appuie fermement l'élue écologiste. Une décision qui satisfait la créatrice de l'exposition : "cela permettra de montrer l'exposition aux habitants du quartier et peut-être de s'y intéresser davantage", poursuit la Lyonnaise.

L’exposition est à retrouver au parc Champvert, jusqu’au 30 mai, durant la quinzaine de jours sur le thème LGBTQ+ organisée par la mairie du 5e.