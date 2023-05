À Lyon, la police interpelle un individu en possession de stupéfiants

Dimanche 14 mai, les forces de l'ordre ont interpellé à Lyon un automobiliste qui se trouvait en possession de stupéfiants.

Alors que le suspect circulait à vive allure sur la voie publique, des agents des forces de l'ordre ont tenté de procéder à son arrestation, à Lyon, dimanche 14 mai. Refusant d'obtempérer, le conducteur a alors pris la fuite à pied, avant que les agents ne l'interpellent.

Sur lui et dans son véhicule, les policiers ont découvert 1 440 euros et environ 100 grammes d'herbe et résine de cannabis. Lors de la perquisition menée à son domicile, les forces de l'ordre ont également mis la main sur une arme à feu.

Le mis en cause, qui a reconnu les faits durant sa garde à vue, a été présenté devant le parquet mardi 16 mai, en vue d'un jugement en comparution immédiate.