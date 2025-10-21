Lyon : quinze escrocs condamnés pour une arnaque aux faux-chantiers

Un réseau de quinze escrocs a détourné plusieurs millions d’euros en se faisant passer pour de vraies entreprises du BTP. Le tribunal de Lyon vient de condamner les quinze coupables.

Escroqueries en bande organisée, blanchiment aggravé, et association de malfaiteurs. Ce sont les faits reprochés à quinze personnes condamnés la semaine dernière par le tribunal de Lyon. Les coupables ont extorqué plusieurs millions d'euros à leurs douze victimes. Parmi elles, se trouvait le magicien de Vénissieux Rino Baldi, dont la perte est estimée à 415.000 euros. Il raconte à nos confrères de BFM Lyon avoir engagé des travaux pour la construction d'un entrepôt à Vénissieux. Trois mois après le début de ceux-ci, le "comptable" de l'entreprise lui demande de verser un acompte de 30 %. Rino Baldi s'exécute, et au bout de quelques mois, le véritable comptable le contacte et lui réclame l'argent. C'est alors qu'il s'aperçoit de la supercherie.

En réalité, le groupe d'escroc suivait toujours le même plan d'action. Ils repéraient d'abord un groupe de construction, et, se faisaient passer pour des clients. Ils parvenaient à récupérer des informations cruciales, comme le RIB de l'entreprise, le nom et le numéro d'une secrétaire. Cela leur permettait de créer une entreprise fantôme avec le même nom, le même logo… Une seule différence, le numéro de compte qui envoie vers la banque en ligne Bunq. Les escrocs s'arrangent pour réclamer le paiement avant la véritable société, et le tour est joué.

Les cerveaux de l'opération écopent de deux à six ans de prison

Agés de 38, 42, et 57 ans, les trois cerveaux de l'affaire ont été condamnés à deux, cinq et six ans de prison ferme. Le plus jeune d'entre eux est actuellement en fuite, et fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Les douze autres personnes sont condamnées à des peines d’emprisonnement avec sursis allant de 8 à 18 mois, assorties d’amendes allant de 500 à 3 000 euros. Cinq de ces personnes font également l’objet d’une interdiction de gérer une entreprise, selon nos confrères du Progrès.