Un homme de 25 ans gravement blessé après un accident

Ce samedi 29 novembre, un accident entre une moto et une voiture s'est produit à l’angle de la rue Pierre-Delore et de la rue Henri-Barbusse, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Ce samedi 29 novembre, vers 17h15, au croisement de la rue Pierre-Delore et de la rue Henri-Barbusse, dans le 8e arrondissement de Lyon, une voiture et une moto sont entrées en collision, dans des circonstances encore inexpliquées. Deux véhicules des sapeurs-pompiers et un du SAMU sont intervenus sur les lieux de l'accident.

Le conducteur de la moto, âgé de 25 ans, a été pris en charge "dans un état grave" avec "plusieurs fractures", selon nos informations, avant d'être transporté à l'hôpital Edouard-Herriot. Les opérations de secours ont perturbées la circulation, notamment celle de la ligne de bus 35, déviée dans les deux sens. La circulation est revenue progressivement à la normale vers 18h30.