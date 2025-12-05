Actualité
Stranger Ligths autour de l’univers de la série Stranger Things est un peu décevant. (@Vincent Guiraud)
Article payant

Lyon : Netflix va-t-elle privatiser la Fête des lumières ?

  • par Paul Terra

    • Netflix s’est invitée dans la programmation de la Fête des lumières en proposant une œuvre que la plateforme finance intégralement et qui peut s’apparenter, a minima, à du placement de produit.

    Place Sathonay, les spectateurs de la Fête des lumières vont entrer dans une atmosphère surnaturelle à bien des égards. L’œuvre Stranger lights propose de se plonger dans l’univers paranormal de Stranger Things, à la croisée des chemins entre E.T. et Ghostbusters, l’une des séries iconiques de la plateforme de streaming Netflix. Dès le départ, le ton est donné. Un panneau indique que le visiteur entre à Hawkins, la ville américaine fictive où se déroule la quête plus initiatique qu’horrifique d’un groupe d’adolescents. “L’œuvre crée une dernière scène de la série sur la place Sathonay”, promet Julien Pavillard, coordinateur de la manifestation.

    Il vous reste 85 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

