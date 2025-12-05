Actualité
Les travaux qui impacteront les routes du Rhône la semaine prochaine

  • par Loane Carpano

    • Des travaux impacteront les routes du département du Rhône entre le 8 et le 14 décembre. Lyon Capitale fait le point sur les travaux à venir cette semaine.

    En raison de différents travaux permettant de garantir la sécurité des usagers, la circulation sur plusieurs routes du Rhône sera perturbée du 8 au 14 décembre prochain.

    A partir du 8 décembre, la RD30E sera barrée en journée à Chazay-d'Azergues. En raison de travaux de coupes d'arbres dangereux, seuls les bus et le service public seront autorisés à emprunter la route jusqu'au 18 décembre.

    Du 8 au 10 décembre, des travaux de reprise sur une traversée, nécessitant la mise en alternat de la circulation, seront opérés sur la RD13 à hauteur de Saint-Jean-la-Buissière.

    A noter que les travaux restent interrompus sur le pont de Condrieu en raison des fortes pluies survenues ces dernières semaines.

    Lire aussi : Rhône : les travaux du pont de Condrieu de nouveau à l'arrêt

