Samedi 29 novembre, une opération "boules puantes" a envahi les allées du centre commercial de la Part-Dieu, faisant fuir de nombreux clients. Aux commandes, le mouvement "Bloquons-Tout", qui manifeste contre la période du Black Friday.

"Le Black Friday, ça pue". Samedi 29 novembre, alors que la foule affluait pour les promotions du Black Friday, période importante pour les boutiques comme pour les clients, à la recherche des plus grosses remises pour leurs achats de fin d'année, une action coup de poing, menée par le mouvement Bloquons-Tout, a provoqué un vent de panique au centre commercial Part-Dieu : une odeur nauséabonde, "de fromage", "un enfer sur Terre", selon certains sur les réseaux sociaux, a envahi les allées, jusqu'à faire fuir des clients. L'objectif du mouvement est réussi.

Il y a une odeur de fromage qui a embaumé tout Part Dieu. Tout le monde a la main sur son nez 😭😭 — ___Y__S__L___ (@Yass_220) November 29, 2025

Contre la surconsommation

Puisque les militants dénoncent la surconsommation, notamment lors de cette période de l'année, profitant aux "ultra-riches". "Le Black Friday, ça pue. Pas parce que les gens achètent", précise le mouvement dans un communiqué. "Mais parce que les entreprises nous appauvrissent collectivement, structurellement, méthodiquement." Pour les membres, cette action symbolique vise à rappeler que les bénéfices du Black Friday, et plus largement du commerce de masse, profitent avant tout aux grandes entreprises. "Le Black Friday n'a pas à exister. Ce qui devrait exister, c'est un système qui respecte les travailleurs, protège les plus vulnérables et cesse de subventionner les yatchs des ultra-riches", conclut le communiqué.

Le mouvement avait déjà organisé une action dite "Mouffette" le samedi 4 octobre dernier au centre commercial contre "toutes les marques qui financent les génocides en cours".