Du 5 au 8 décembre, 164 agents en insertion professionnelle seront déployés dans les métros et les bus pour accueillir, orienter et apaiser les flux de voyageurs lors de la Fête des Lumières.

"Prenez des oranges et des barres chocolatées, vous allez en avoir bien besoin", conseillent les chefs d'équipes aux agents Médialys. A quelques heures de la Fête des Lumières, les 164 agents mobilisés se préparent à accueillir les deux millions de visiteurs attendus ce week-end. Reconnaissables à leurs chasubles rouges, les agents, pour la plupart demandeurs d'emploi de longue durée ou allocataires du RSA, seront déployés dans les métros et les bus pour accueillir, orienter et apaiser les flux de voyageurs lors des festivités.

"Nous sommes sur un dispositif qui va être très très exigeant", annonce le chef d'équipe aux agents du secteur Hôtel de Ville/ Foch/ Masséna. Les consignes sont données : "On accueille, on n'est pas sur son son téléphone, mais surtout on insiste sur le sourire", rappelle le manageur des équipes. "Vous avez un rôle de prévention, d'accompagnement, d'information, de gestion des flux et votre présence assure la sécurité des réseaux", ajoute le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

"Humaniser" le réseau

Derrière ces chasubles rouges, qui vous "presseront pour monter dans le métro", ou qui vous conseilleront sur le type de billets à acheter, se cachent des humains, parfois réfugiés, d'autres fois demandeurs d'emploi, voire allocataires du RSA. Embauchés par la Structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) Médialys, ces agents bénéficient d’un accompagnement leur permettant de construire un projet professionnel pour aboutir, à terme, à l’emploi durable :"57% des personnes accompagnées par Médialys sont sorties avec un emploi ou une formation l'année passée", précise Blandine Collin, vice-présidente de la structure.

Parmi eux, Gabriella, Safia, ou encore, Siwan, travailleront pour "humaniser" le réseau tout au long de la Fête des Lumières. "J'appréhende un peu mais ça va être la grande découverte", glisse Gabriella. "Je suis sociable et j'adore aider les gens donc ça va être une grande expérience", affirme quant à elle une agente réfugiée ukrainienne.

De la nourriture, un chasuble et un badge ont été distribués à chaque agent.

Un tremplin vers l'emploi

Certains voient dans cette expérience un véritable tremplin pour l'emploi : "Tout ce que nous apprenons au niveau de cette expérience, nous pourrons le transmettre dans un nouvel emploi", affirme Safia, agente et ancienne commerçante. "Nous apprenons énormément de choses sur le terrain", témoigne un autre agent. Optimiste, il poursuit : "Medialys peut nous faire basculer sur d'autres postes, donc petit à petit j'aurais autre chose."

En attendant, les agents encadreront les festivités tout au long du week-end, puis continuerons d'accompagner les voyageurs dans une ambiance plus calme sur tout le reste de l'année.

Alors que certains parlementaires souhaitent réduire le budget consacré à l'insertion par l'activité et prévoient une baisse de 14% des moyens alloués au secteur, le président de la Métropole de Lyon a profité de cette occasion pour rappeler l'importance du dispositif : "On ne peut pas supprimer 14% d'entre vous alors que le dispositif fonctionne que vous êtes utiles sur le terrain et qu'on a besoin de solutions pour l'insertion, donc je ne doute pas qu'on arrive à convaincre nos parlementaires à renoncer à cette mesure", a-t-il lancé.

