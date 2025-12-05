La Fête des lumières débute officiellement ce vendredi soir à Lyon. Accès, périmètre piéton... Lyon Capitale fait le point sur les informations pratiques à savoir quand on vit au sein du périmètre.

La Fête des Lumières débute officiellement ce vendredi 5 décembre à Lyon. Dès 17 h, il sera impossible de circuler en voiture, en deux-roues motorisé mais également en vélo et trottinette dans une grande partie de la Ville concernée par un périmètre piéton.

Deux périmètres de sécurité sont ainsi mis en place dès 17 h, les 5,6, et 8 décembre, et dès 16 h le dimanche 7 décembre. Le principal est en Presqu'île tandis qu'un autre est mis en place autour du parc de la Tête d'Or et concerne surtout le boulevard des Belges. Pour les modes doux néanmoins, les riverains pourront passer les points de contrôle en posant pied à terre et avec un justificatif de domicile. Une quarantaine d'entrées piétonnes sont réparties tous les 100 mètres environ.

À noter également que les passerelles du Palais de Justice, de l'Homme de la Roche, Saint-Vincent et Paul-Couturier à Saint-Georges seront fermées en même temps que la mise en place du périmètre.

Le réseau TCL s'adapte

Comme toujours, privilégiez lorsque c'est possible, les transports en commun. TCL adapte son réseau avec un dispositif renforcé avec plus de 2 500 agents mobilisés jour et nuit. Les entrées et sorties de stations seront reconfigurées et les quatre lignes de métro seront en service jusqu'à deux heures du matin.

Les lignes de tramways T1, T3, T4 et T6 et la ligne de funiculaire en direction de Fourvière fonctionneront quant à elles jusqu'à une heure du matin. Tandis que les lignes de bus "pleine lune", circuleront les nuits du jeudi au vendredi, du vendredi au samedi, et du samedi au dimanche, selon leurs itinéraires habituels.

Le 8 décembre, dès 16 h, le réseau deviendra gratuit en zones 1 et 2 pour permettre au public de rejoindre sereinement la Presqu’île et le Vieux Lyon. Un Pass spécial “TCL en fête”, proposé à 3,70 €, sera disponible durant les quatre jours, complété par le Pass Tribu destiné aux groupes.

Le stationnement interdit dans de nombreuses rues

Comme l'année passée, le stationnement sera interdit entre midi et minuit pendant les quatre jours de festivités dans les rues suivantes : rue Edouard Herriot, rue Paul Chevenard, rue de Brest, rue Gasparin, rue Émile Zola, rue des Archers, rue Childebert de Place des Jacobins à la rue de la République, rue Jean de Tourne de Place des Jacobins à rue de la République, rue Jean Fabre, rue du Président Carnot.

Plusieurs parkings LPA seront par ailleurs fermés en entrée, avec une sortie possible uniquement : Antonin Poncet, Bourse, République (entrées/sorties piétons Place République condamnées), Hôtel de Ville (entrées/sorties piétons Place Pradel condamnées), Saint-Georges (sorties possibles seulement à contre-sens de circulation par rue St Georges).

