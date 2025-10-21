Actualité
voiture police faits-divers
Image d’illustration. Crédit : Denis Charlet / AFP

À Givors, le motard qui a percuté mortellement son ami en trottinette s'est rendu

  • par Nathan Chaize

    • Un jeune homme de 19 ans s'est rendu ce lundi au commissariat de Givors, reconnaissant qu'il pilotait la moto qui a mortellement percuté un jeune le 16 octobre.

    Le motard qui a mortellement percuté un jeune homme circulant à trottinette le 16 octobre s'est présenté au commissariat de Givors lundi 20 octobre indiquent nos confrères du Progrès. Âgé de 19 ans, il a reconnu qu'il pilotait la moto lors du drame qui a couté la vie à son ami de 23 ans.

    Les faits s'étaient produits vers 22 h 15 dans le quartier des Vernes. Le passager de la trottinette a été évacué vers l'hôpital de Vienne. Connu des services de police, le motard est présenté au parquet mercredi matin. Il est poursuivi pour homicide routier aggravé et dénonciation calomnieuse.

    Lire aussi : Givors : un jeune en trottinette tué dans une collision avec une moto

    à lire également
    Palais de Justice
    Lyon : quinze escrocs condamnés pour une arnaque aux faux-chantiers

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Palais de Justice
    Lyon : quinze escrocs condamnés pour une arnaque aux faux-chantiers 15:38
    voiture police faits-divers
    À Givors, le motard qui a percuté mortellement son ami en trottinette s'est rendu 15:08
    Maxi Zoo : l'enseigne débarque pour la première fois en ville, à Paris 14:57
    Isère : les aciéries de Bonpertuis menacées de fermeture 14:41
    autopartage lyon
    Loire : deux nouvelles stations d'autopartage à Saint-Chamond et Saint-Etienne 14:11
    d'heure en heure
    Cap sur la NBA Europe ? L'Asvel pourrait quitter l'Euroligue à la fin de la saison 13:20
    En images. Une nouvelle passerelle entre Gerland et Oullins-La Mulatière d'ici fin 2030 12:33
    Ain : Dualsun et Arkteos, la solathermie Made In France 11:46
    Navettes fluviales : les catamarans électriques Navigône sont arrivés à Lyon 11:01
    police lyon faits divers
    Drôme : une quinquagénaire poignardée à mort, son compagnon arrêté 10:21
    JO 2030 : un premier budget de 2,1 milliards d’euros validé par le Cojop 09:33
    Lyon : une jeune fille à trottinette renversée, le conducteur prend la fuite 08:55
    Une nouvelle station de pompage inaugurée à Saint-Martin-en-Haut pour soutenir l’agriculture locale 08:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut