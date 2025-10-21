À Givors, le motard qui a percuté mortellement son ami en trottinette s'est rendu

Un jeune homme de 19 ans s'est rendu ce lundi au commissariat de Givors, reconnaissant qu'il pilotait la moto qui a mortellement percuté un jeune le 16 octobre.

Le motard qui a mortellement percuté un jeune homme circulant à trottinette le 16 octobre s'est présenté au commissariat de Givors lundi 20 octobre indiquent nos confrères du Progrès. Âgé de 19 ans, il a reconnu qu'il pilotait la moto lors du drame qui a couté la vie à son ami de 23 ans.

Les faits s'étaient produits vers 22 h 15 dans le quartier des Vernes. Le passager de la trottinette a été évacué vers l'hôpital de Vienne. Connu des services de police, le motard est présenté au parquet mercredi matin. Il est poursuivi pour homicide routier aggravé et dénonciation calomnieuse.

