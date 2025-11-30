Faits divers
Le restaurant de l’école maternelle Claudius-Berthelier, dans le 7e arrondissement de Lyon, sera fermé ce jeudi. (Photo Hadrien Jame)

Cinq jeunes entrent par effraction dans une maternelle, à Lyon

  • par Claire Martinez

    • Samedi 29 novembre après-midi, cinq jeunes sont entrés par effraction dans la maternelle Jean-Mermoz, dans le 8e arrondissement de Lyon. Les jeunes hommes ont été placés en garde à vue.

    Il était environ 15h ce samedi 29 novembre, rue Professeur-Ranvier, dans le 8e arrondissement de Lyon, lorsque cinq personnes, âgés de 15 à 19 ans, ont forcé une porte vitrée pour pénétrer dans la maternelle Jean-Mermoz.

    Les adolescents ont été repérés peu de temps après, vers 15h15, assis sur des chaises à l'arrière du bâtiments en possession d'une tablette tactile volée. Ils ont immédiatement été placés en garde à vue.

