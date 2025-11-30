Météo
Un début de semaine nuageux avec des pluies annoncées à Lyon

  • par Claire Martinez

    • Un temps maussade est attendu pour les trois premiers jours du mois de décembre à Lyon et dans l'ensemble de sa métropole. Lyon Capitale fait le point.

    Les premiers jours du mois de décembre s'annoncent frais. Très frais. Ce lundi 1er décembre, retour vers un temps plus sec mais brumeux, selon Météo-Lyon. Des nuages bas devraient persister tout au long de la journée et empêcher le soleil de se montrer. Côté températures, les maximales ne dépasseront pas les 7 degrés.

    Mardi, le temps se gâte. Les nuages devraient dominer durant l'ensemble de la journée, et quelques pluies faibles à modérées devraient même s'abattre sur la ville en tout début de soirée. Les températures s'adouciront un peu, avec des minimales à 1 degré et des maximales allant à 12 degrés dans l'après-midi. Attention tout de même à un vent du sud pouvant atteindre les 20 km/h.

    La journée du mercredi 3 décembre ne devrait pas voir d'amélioration, puisque des pluies faibles sont attendues tout le début de journée, avant une accalmie en fin d'après-midi. Le mercure lui devrait osciller entre 6 et 7 degrés.

