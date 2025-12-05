Actualité
Le public était nombreux ce jeudi 4 décembre pour assister aux dernières répétions des illuminations de la Fête des Lumières 2025 à Lyon. (@Vincent Guiraud)

Fête des Lumières : la soirée de répétition, le "vrai" jour des Lyonnais ?

  • par Vincent Guiraud

    • Alors que la Fête des Lumières 2025 débutera officiellement ce vendredi soir, dès la veille, de très nombreux Lyonnaises et Lyonnais ont profité des dernières répétitions pour observer avant tout le monde les différentes œuvres de la grande fête lyonnaise.

    C'est, au fil des années, devenu un secret de polichinelle. À chaque veille du début officiel de la Fête des Lumières, les œuvres sont testées au cours d'une grande soirée où la presse est invitée, en avant-première, à découvrir les installations les plus emblématiques de l'année. Ce jeudi 4 décembre au soir, et alors que la pluie et le froid enveloppaient Lyon, de très nombreux Lyonnaises et Lyonnais ont profité de la soirée pour débuter, un jour avant tout le monde, leur Fête des Lumières.

    Une foule qui, de l'aveu même de beaucoup de spectateurs croisés ce jeudi soir, est plus importante que les années précédentes, notamment devant la cathédrale Saint-Jean ou sur la place des Terreaux. "Faire la Fête des Lumières le week-end, c'est devenu invivable, il y a beaucoup trop de monde" estime Thomas, jeune Lyonnais de 24 ans venu avec son amie Émilie sur les quais de Saône profiter de la soirée pour observer les œuvres. Des jeunes locaux mais également des familles qui n'hésitent pas à braver le froid pour découvrir les projections et spectacles sons et lumières passant en boucle une bonne partie de la soirée.

    L'inquiétude des organisateurs

    Si la municipalité peste contre certains articles de presse relayant l'organisation des essais à la veille du début des festivités, les nombreux curieux présents jeudi soir expliquent que cette information est désormais connue de tous, ou presque. "En tant que Lyonnais, on a toujours su que la veille il y a des répétitions et que les œuvres sont déjà observables dans les rues de la ville" explique ainsi Alexis, 25 ans. "Ça fait plusieurs années qu'on fait ça" complète Mélanie, Lyonnaise de 24 ans qui a profité de sa soirée pour faire "quasiment toutes les œuvres de la Presqu'île".

    "C'est plus du tout une information cachée" confirme aussi Ingrid, croisée sur la place des Jacobins devant l'œuvre L'île des Jacobins. "Sur les réseaux sociaux notamment, l'information de ces essais circule beaucoup" poursuit celle qui avoue faire "chaque année la Fête des Lumières la veille du premier jour quand le périmètre de sécurité n'est pas encore en place tout autour du centre-ville". "Le jeudi, c'est plus sympa, on est entre nous" conclut-elle.

    "Le monde, ce n'est pas possible"

    "Le problème c'est que si ça continue comme ça, la préfecture va finir par refuser qu'on organise cette soirée de tests car on n'est pas du tout dans le cadre du dispositif de sécurité mis en place pendant les quatre jours de la Fête" s'inquiète-t-on du côté des organisateurs.

    Ces Lyonnaises et Lyonnais viendront-ils tout de même ce week-end durant les trois jours de festivités ? "Certainement pas, le monde, ce n'est pas possible" admet France qui explique tout de même qu'elle retournera peut-être voir des œuvres lundi 8 décembre, traditionnellement appelé "le jour des Lyonnais". Une Fête des Lumières qui rebute donc certains Lyonnais, souhaitant fuir la foule, mais qui devrait une nouvelle fois accueillir près de 2 millions de visiteurs. De très nombreux visiteurs qui n'auront pas pu profiter de ce jeudi soir pour observer les œuvres dans une relative tranquillité.

