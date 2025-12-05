Actualité
Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. (Photo JEFF PACHOUD / AFP)

La Région accorde 600 000 euros au projet du futur pôle de tennis de Mions

  • par Loane Carpano

    • Dans le cadre de son "plan tennis", la Région Auvergne-Rhône-Alpes soutiendra le projet du futur pôle de tennis de Mions à hauteur de 600 000 euros.

    En déplacement sur le site du futur pôle tennistique de Mions ce vendredi 5 décembre, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a annoncé soutenir le projet à hauteur de 600 000 euros."Ce futur pôle tennistique est un projet ambitieux pour les habitants et les sportifs de Mions. Grâce au soutien de la Région, le club disposera d’équipements modernes pour développer le tennis comme le padel", affirme le président de la Région.

    Sept courts de tennis et deux terrains de padel

    Construit pour répondre à la hausse de licenciés et à la vétusté des installations actuelles, le futur complexe comprendra trois courts de tennis et deux terrains de padel intérieurs, quatre courts de tennis extérieurs ainsi qu'un club house entièrement rénové.

    Le montant total des opérations s'élève à 3,57 millions d'euros, dont 600 000 euros financés par la Région dans le cadre du "Plan tennis". Les travaux devraient débuter en 2026 pour une mise en service prévue fin 2027.

