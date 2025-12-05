L’équipe qui réalisera les lots E2 et E5 de la ZAC du Vallon à Saint-Genis-Laval a été sélectionnée. (@VincentAtelier)

Le groupement Youse/Legendre Immobilier a été retenu pour réaliser les deux premiers lots de la ZAC du Vallon à Saint-Genis-Laval.

Les HCL, la Métropole de Lyon et la ville de Saint-Genis-Laval ont attribué les lots E2 et E5 de la ZAC du Vallon au groupement formé par Youse/Legendre Immobilier et les architectes Wyswyg/Kardham/Anne Gardoni. La concession travaux et services porte sur 70 ans.

Plus de 17 000 m² de surfaces

Situés à proximité de la station de métro et de l'hôpital Lyon-Sud, ces premiers îlots du "Cœur du Vallon" accueilleront environ 17 300 m² de surfaces. Le lot E5 présente deux bâtiments en équerre (R+3 à R+6) reliés par un cœur d'îlot végétalisé. Le lot E2, petit plot en R+5, reprend les mêmes codes architecturaux.

Le programme comprend un hub tertiaire de 7 000 à 8 000 m² destiné prioritairement au monde de la santé, deux résidences étudiantes de 230 chambres (dont 30% de logements sociaux), un hôtel hospitalier d'une trentaine de chambres, une crèche de 100 berceaux gérée par la Maison Bleue et 1 000 m² de commerces.

Livraison prévue pour 2029

Les bâtiments disposeront de toitures végétalisées et photovoltaïques. Les façades sur rue seront en pierre massive, celles sur cœur d'îlot en bois, inscrivant le projet dans une trajectoire bas carbone conforme au Référentiel habitat durable métropolitain.

Le montant des travaux est estimé à 32 millions d'euros. Les travaux débuteront en 2027 pour une livraison en 2029. À terme, la ZAC du Vallon comptera environ 1 350 logements et 3 000 nouveaux habitants d'ici 2040, avec un parc central de 13 hectares.