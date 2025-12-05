Du 1er au 3 décembre, une vaste opération de contrôle a été menée dans le 2e arrondissement de Lyon. Plus de 4 000 personnes ont été contrôlées sur la voie publique et dans les transports en commun.

Une vaste opération de contrôle a été menée dans le 2e arrondissement de Lyon du 1er au 3 décembre indique la préfecture du Rhône dans un communiqué. Avec 233 policiers nationaux, municipaux, agents de la RATP, de Keolis ou encore de l'Ursaff mobilisés, près de 4 400 personnes ont été contrôlées.

35 individus ont été interpellés, "dont une équipe de pickpockets qui a été démantelée", selon les services de l'État. Sept étrangers en situation irrégulière ont par ailleurs été remis à la police aux frontières. 15 amendes forfaitaires délictuelles ont été relevées notamment pour des faits liés aux stupéfiants, ou à des défauts de permis. 184 infractions ont été verbalisées, là aussi pour différents motifs tels que des délits routiers ou des défauts de titre de transport.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action départemental de restauration de la sécurité au quotidien. Des actions similaires ont été mises en place depuis le début de l'année dans les pentes de la Croix-Rousse, à la Guillotière, à la Part-Dieu ou encore à Rillieux-la-Pape, Bron et Villeurbanne.

