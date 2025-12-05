Actualité
Voie Lyonnaise 7 carrefour montée de la boucle
Crédit : Métropole de Lyon

Les aménagements de la Voie Lyonnaise 7 touchent à leur fin dans la montée de la Boucle

  • par Loane Carpano

    • Après plus de quatre mois de travaux, les aménagements de la Voie Lyonnaise 7, sur le tronçon montée de la Boucle-boulevard des Canuts, sont quasiment terminés.

    Démarrés le 21 juillet dernier, les aménagements de la Voie Lyonnaise 7, sur le tronçon montée de la Boucle-boulevard des Canuts, touchent à leur fin.

    Depuis les quais du Rhône, la VL7 emprunte désormais la contre allée de la Boucle sous forme de "vélorue", avant de rejoindre la montée de la Boucle pour déboucher sur le boulevard des Canuts. La nouvelle voie cyclable devrait ainsi permettre aux usagers de rejoindre la Croix-Rousse et Caluire-et-Cuire directement depuis les quais du Rhône.

    En plus de la création de ce nouvel axe cyclable, le carrefour entre la montée de la Boucle et le boulevard des Canuts, de nouveaux feux de circulation ont été installées, tandis que les trottoirs ont été élargis tout au long de la piste cyclable.

    Voie Lyonnaise 7
    Tronçon de la Voie Lyonnaise 7. Crédit : Métropole de Lyon

    La dernière phase du projet débutera mercredi 10 décembre, où vingt arbres seront plantés sur les terre-pleins au niveau du carrefour. Le marquage au sol des blocs ligne Voie Lyonnaise seront quant à eux réalisés en janvier.

    Lire aussi : Une partie de la Voie Lyonnaise n°7 officiellement inaugurée

