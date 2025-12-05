Actualité
Le ministre de l’Education nationale, Gabriel Attal et le président (LR) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, ont inauguré le lycée Colonel Arnaud Beltrame à Meyzieu vendredi 8 septembre.

Une statue à l'effigie du colonel Arnaud Beltrame inaugurée dans un lycée de Meyzieu

  • par Loane Carpano
  • 2 Commentaires

    • Jeudi 4 décembre, une statue à l'effigie du colonel Arnaud Beltrame a été inaugurée dans le lycée portant le même nom à Meyzieu.

    Jeudi 4 décembre, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, s'est rendu à Meyzieu pour inaugurer une statue à l’effigie du colonel Arnaud Beltrame. Financée par la Région, la statue a été installée au sein du lycée du même nom, inauguré en 2023 par l'ex-président de la Région Laurent Wauquiez et l'ancien ministre de l'Education Nationale Gabriel Attal.

    "Cette statue, installée au cœur du lycée qui porte son nom, n’est pas seulement un hommage. Cette présence c’est aussi une empreinte de la mémoire. Un appel à la force morale, au sens du devoir, et à la fidélité aux valeurs républicaines. Elle rappellera chaque jour aux lycéens de l’établissement ce que signifie défendre la liberté et refuser la terreur", a prononcé le président de la Région en marge de l'inauguration.

    Pour rappel, le colonnel Arnaud Beltrame est mort égorgé le 24 mars 2018 à Carcassonne, après s'être volontairement substitué à un otage au cours de l’attaque terroriste islamiste du 23 mars à Trèbes.

    Lire aussi : Lycées : Gabriel Attal et Laurent Wauquiez sur la même longueur d'onde

    à lire également
    Les travaux qui impacteront les routes du Rhône la semaine prochaine

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les travaux qui impacteront les routes du Rhône la semaine prochaine 16:18
    PAF Police aux frontières
    Lyon : 4 400 personnes contrôlées lors d'une opération de police dans le 2e arrondissement 15:47
    Carte. Où voir les 23 oeuvres de la Fête des lumières 2025 à Lyon ? 15:29
    Une statue à l'effigie du colonel Arnaud Beltrame inaugurée dans un lycée de Meyzieu 15:13
    Article payant Lyon : Netflix va-t-elle privatiser la Fête des lumières ? 15:08
    d'heure en heure
    Périmètre piéton, circulation... Ce que les Lyonnais doivent savoir pendant la Fête des Lumières 14:40
    Fête des Lumières : la soirée de répétition, le "vrai" jour des Lyonnais ? 14:24
    Lyon : la condamnation pour violences du député LFI Raphaël Arnault confirmée 14:06
    Escapades en Isère : 60 ans de ski au cœur du Vercors 13:33
    Michou Mealy
    Le youtubeur Michou ouvre un fast-food à Lyon 13:00
    Concert classique : Staier sur mesure 12:29
    Spectacles : une fin d’année pleine d’émotions aux théâtre des Célestins 12:00
    BON Le spectacle de drones "L'éveil des lumières" au parc de la Tête d'Or.
    Article payant Fête des lumières : une édition festive et… austère 11:54
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut