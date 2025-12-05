Le ministre de l’Education nationale, Gabriel Attal et le président (LR) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, ont inauguré le lycée Colonel Arnaud Beltrame à Meyzieu vendredi 8 septembre.

Jeudi 4 décembre, une statue à l'effigie du colonel Arnaud Beltrame a été inaugurée dans le lycée portant le même nom à Meyzieu.

Jeudi 4 décembre, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, s'est rendu à Meyzieu pour inaugurer une statue à l’effigie du colonel Arnaud Beltrame. Financée par la Région, la statue a été installée au sein du lycée du même nom, inauguré en 2023 par l'ex-président de la Région Laurent Wauquiez et l'ancien ministre de l'Education Nationale Gabriel Attal.

"Cette statue, installée au cœur du lycée qui porte son nom, n’est pas seulement un hommage. Cette présence c’est aussi une empreinte de la mémoire. Un appel à la force morale, au sens du devoir, et à la fidélité aux valeurs républicaines. Elle rappellera chaque jour aux lycéens de l’établissement ce que signifie défendre la liberté et refuser la terreur", a prononcé le président de la Région en marge de l'inauguration.

Pour rappel, le colonnel Arnaud Beltrame est mort égorgé le 24 mars 2018 à Carcassonne, après s'être volontairement substitué à un otage au cours de l’attaque terroriste islamiste du 23 mars à Trèbes.

