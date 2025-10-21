Actualité
les investisseurs privés ne représentent plus qu’une centaine de logements réservés, soit environ 10 % du marché, contre près de 45 % avant la fin du dispositif Pinel.
Illustration construction logement.

Le Creusot : l'OPAC investit dans une nouvelle résidence universitaire

  • par Romain Balme

    • L’OPAC de Saône-et-Loire injecte 5 millions d’euros dans la construction d’une résidence étudiante de 100 logements au Creusot. Le chantier, lancé en mars 2025, doit s’achever en juin 2026.

    5 millions d'euros. C'est le budget investi par l'OPAC de Saône-et-Loire dans la construction d'une nouvelle résidence étudiante au Creusot. Ce futur bâtiment sera composé de trois étages et 100 logements. Les travaux ont débuté en mars 2025 et devraient s'achever en juin 2026. Le timing s'annonce difficile : "Les fenêtres vont être posées à partir de lundi 13 octobre. Et le placo dans trois semaines. Le planning est très serré", affirme Antoine Paris, conducteur de travaux au sein de la Société nouvelle d’entreprise publique (SNEP) à nos confrères du JSL.

    Une clause sociale insérée dans l'appel à projet

    La construction de cette résidence fait suite à besoin crucial à l'échelle nationale comme régionale, créer du logement pour des étudiants. Une dynamique qu'a compris Lionel Duparay, président de l'OPAC 71 : "Cette nouvelle résidence était indispensable. Un manque, que ce soit au niveau de la qualité comme de la quantité, était constaté quant à l’accueil des étudiants au Creusot dont le nombre est en augmentation".

    Cette résidence à fait l'objet d'un appel à projet de la part de l'OPAC, sur le chantier. En effet, la SNEP et toutes les entreprises sous-traitantes doivent obligatoirement dédier 5 000 heures de travail à des personnes en cours d'insertion. Une opportunité saisie, puisque plusieurs d'entre-eux ont été conviés pour assister à une visite du chantier. L'occasion d'observer les conditions de travail et les différents métiers du secteur.

    Ce projet, porté par l’OPAC Saône-et-Loire, est soutenu par la CUCM, la Région Bourgogne-Franche-Comté, Action Logement et la Banque des Territoires.

    à lire également
    Saône-et-Loire : Isovoo prévoit de doubler la superficie de son site

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : Aulas reçoit le soutien du parti Ecologie au Centre 16:46
    Lyon : une épreuve de médecine annulée après un "bug technique" 16:02
    les investisseurs privés ne représentent plus qu’une centaine de logements réservés, soit environ 10 % du marché, contre près de 45 % avant la fin du dispositif Pinel.
    Le Creusot : l'OPAC investit dans une nouvelle résidence universitaire 15:59
    Palais de Justice
    Lyon : quinze escrocs condamnés pour une arnaque aux faux-chantiers 15:38
    voiture police faits-divers
    À Givors, le motard qui a percuté mortellement son ami en trottinette s'est rendu 15:08
    d'heure en heure
    Maxi Zoo : l'enseigne débarque pour la première fois en ville, à Paris 14:57
    Isère : les aciéries de Bonpertuis menacées de fermeture 14:41
    autopartage lyon
    Loire : deux nouvelles stations d'autopartage à Saint-Chamond et Saint-Etienne 14:11
    Cap sur la NBA Europe ? L'Asvel pourrait quitter l'Euroligue à la fin de la saison 13:20
    En images. Une nouvelle passerelle entre Gerland et Oullins-La Mulatière d'ici fin 2030 12:33
    Ain : Dualsun et Arkteos, la solathermie Made In France 11:46
    Navettes fluviales : les catamarans électriques Navigône sont arrivés à Lyon 11:01
    police lyon faits divers
    Drôme : une quinquagénaire poignardée à mort, son compagnon arrêté 10:21
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut