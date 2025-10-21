Le Creusot : l'OPAC investit dans une nouvelle résidence universitaire

L’OPAC de Saône-et-Loire injecte 5 millions d’euros dans la construction d’une résidence étudiante de 100 logements au Creusot. Le chantier, lancé en mars 2025, doit s’achever en juin 2026.

5 millions d'euros. C'est le budget investi par l'OPAC de Saône-et-Loire dans la construction d'une nouvelle résidence étudiante au Creusot. Ce futur bâtiment sera composé de trois étages et 100 logements. Les travaux ont débuté en mars 2025 et devraient s'achever en juin 2026. Le timing s'annonce difficile : "Les fenêtres vont être posées à partir de lundi 13 octobre. Et le placo dans trois semaines. Le planning est très serré", affirme Antoine Paris, conducteur de travaux au sein de la Société nouvelle d’entreprise publique (SNEP) à nos confrères du JSL.

Une clause sociale insérée dans l'appel à projet

La construction de cette résidence fait suite à besoin crucial à l'échelle nationale comme régionale, créer du logement pour des étudiants. Une dynamique qu'a compris Lionel Duparay, président de l'OPAC 71 : "Cette nouvelle résidence était indispensable. Un manque, que ce soit au niveau de la qualité comme de la quantité, était constaté quant à l’accueil des étudiants au Creusot dont le nombre est en augmentation".

Cette résidence à fait l'objet d'un appel à projet de la part de l'OPAC, sur le chantier. En effet, la SNEP et toutes les entreprises sous-traitantes doivent obligatoirement dédier 5 000 heures de travail à des personnes en cours d'insertion. Une opportunité saisie, puisque plusieurs d'entre-eux ont été conviés pour assister à une visite du chantier. L'occasion d'observer les conditions de travail et les différents métiers du secteur.

Ce projet, porté par l’OPAC Saône-et-Loire, est soutenu par la CUCM, la Région Bourgogne-Franche-Comté, Action Logement et la Banque des Territoires.